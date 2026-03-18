Первый форум Digital Qazaqstan состоится в Шымкенте

Цифровизация
24
Айман Аманжолова
корреспондент

В 2026 году форум Digital Almaty выходит на новый уровень и трансформируется в Digital Qazaqstan - главный национальный технологический форум, объединяющий регионы Казахстана в единую площадку для цифровых инициатив, IT-компаний, индустриальных заказчиков и государственных структур по всей стране, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Первый форум Digital Qazaqstan состоится 27 марта 2026 года в городе Шымкент - одном из ключевых промышленных и экономических центров. Начиная с 2026 года Digital Qazaqstan будет проходить ежегодно в разных городах страны, формируя единую национальную экосистему технологического и цифрового развития Казахстана. Проведение форума в Шымкенте создаёт возможности для предметного обсуждения цифровизации реального сектора, внедрения ИИ в промышленность и укрепления связей между регионами и национальной технологической экосистемой.

Темой форума Digital Qazaqstan 2026 станет новая индустриальная эпоха — «Industry 5.0: Сила взаимодействия». Концепция Индустрии 5.0 фокусируется на гармоничном взаимодействии человека и технологий, где искусственный интеллект, данные и робототехника выступают инструментами усиления человеческого потенциала, повышения эффективности экономики и обеспечения устойчивого развития. Форум объединит представителей государства, бизнеса, международных корпораций, инвесторов, технологических компаний, стартапов и экспертного сообщества для обсуждения практических подходов к внедрению цифровых и AI-решений в ключевые отрасли экономики.

Деловая программа форума будет включать пленарное заседание, отраслевые панельные сессии, круглые столы, выставку IT-компаний и стартапов, технологические соревнования и конкурсы, хакатоны, а также церемонию награждения Digital Qazaqstan Awards, направленную на признание лучших национальных и региональных практик цифровой и технологической трансформации.

Аккредитация для представителей СМИ открыта до 9 марта 2026 года, 18:30ч. Форма для регистрации. Это уникальная возможность первыми получить доступ к ключевым событиям, выступлениям лидеров отрасли и эксклюзивным материалам о развитии цифровой экономики Казахстана. Будем рады видеть вас среди аккредитованных представителей СМИ на Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте!

#Шымкент #цифровизация #форум

