Первый грузовой рейс Emirates SkyCargo прибыл в Алматы

Казахстан стал первым направлением Emirates SkyCargo в Центральной Азии

Фото: Emirates SkyCargo

Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Асель Жанасова  сообщила о прибытии в Алматы первого грузового рейса Emirates SkyCargo, передает Kazpravda.kz

Новый еженедельный маршрут обеспечит более 100 тонн грузовой вместимости и откроет дополнительные возможности для казахстанских экспортеров и международной торговли. Кроме того, он выводит транспортно-логистические связи Казахстана с Дубаем, одним из крупнейших мировых логистических хабов на новый уровень.

- В рамках рабочего визита в ОАЭ встретилась с руководством авиакомпании Emirates. Обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере авиации, грузовых перевозок и развития транспортно-логистических связей. Благодарю коллег за доверие и конструктивное партнерство. Уверена, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению транспортно-логистических связей между Казахстаном и ОАЭ, - написала Жанасова в Instagram.

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