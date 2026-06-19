Первый грузовой рейс Emirates SkyCargo прибыл в Алматы

Казахстан стал первым направлением Emirates SkyCargo в Центральной Азии
Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Асель Жанасова сообщила о прибытии в Алматы первого грузового рейса Emirates SkyCargo, передает Kazpravda.kz
Новый еженедельный маршрут обеспечит более 100 тонн грузовой вместимости и откроет дополнительные возможности для казахстанских экспортеров и международной торговли. Кроме того, он выводит транспортно-логистические связи Казахстана с Дубаем, одним из крупнейших мировых логистических хабов на новый уровень.
- В рамках рабочего визита в ОАЭ встретилась с руководством авиакомпании Emirates. Обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере авиации, грузовых перевозок и развития транспортно-логистических связей. Благодарю коллег за доверие и конструктивное партнерство. Уверена, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению транспортно-логистических связей между Казахстаном и ОАЭ, - написала Жанасова в Instagram.