Первый грузовой рейс Emirates SkyCargo прибыл в Алматы

Фото: Emirates SkyCargo

Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Асель Жанасова сообщила о прибытии в Алматы первого грузового рейса Emirates SkyCargo, передает Kazpravda.kz

Новый еженедельный маршрут обеспечит более 100 тонн грузовой вместимости и откроет дополнительные возможности для казахстанских экспортеров и международной торговли. Кроме того, он выводит транспортно-логистические связи Казахстана с Дубаем, одним из крупнейших мировых логистических хабов на новый уровень.