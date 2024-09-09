Первый казахстанский военкомат в новом формате открыли в области Жетісу

Он размещен в обновленном здании города Уштобе

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В Каратальском районе области Жетісу введен единственный в стране военкомат нового формата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

В церемонии открытия важного объекта принял участие руководитель аппарата Минобороны РК, полковник Ербол Кумарбекулы. В своей приветственной речи он подчеркнул, что глава государства уделяет особое внимание развитию сферы обороны и остановился на мерах поддержки воинской службы.

«Сегодня в области Жетісу открыт первый военкомат нового типа. Здесь новобранцы впервые знакомятся с воинской службой, поэтому очень правильно, что объект современный. Выражаю благодарность акимату области за оказанную поддержку», – сказал руководитель аппарата Минобороны.

К слову, ранее районный отдел по делам обороны находился на территории Бастобинского сельского округа. Теперь военкомат размещен в городе Уштобе в обновленном здании, где за счет местного бюджета на сумму 395 млн тенге был проведен капитальный ремонт.

Первый этаж здания занимает призывной пункт, смотровые кабинеты медицинской комиссии, есть спальная комната казарменного типа для призывников и помещение для приема пищи.

На втором этаже расположен административный отдел, то есть в одном здании размещен местный орган военного управления и призывной пункт района. Хотя обычно они располагаются в разных зданиях.