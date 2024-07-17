Первый крупный креативный хаб ÓzgeEpic открыли в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил на своей странице в Instagram об открытии первого крупного креативного хаба ÓzgeEpic, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице открыт первый крупный креативный хаб (в ЖК «Мирный дом»). Хаб «ÓzgeEpic» включает в себя уникальный этно-музей и ремесленническую мастерскую.

«Здесь гостям представляется трансформируемый зал для современных арт-перформансов, музыкальных и литературных вечеров, а также галерея современного искусства, театральная площадка и зона смарт национальных игр», – сообщил аким.

Также на территории хаба имеется книжный магазин для продажи продукции казахстанских издательств.