Первый мини-завод по выпуску зимнего дизтоплива открыли в Казахстане
В поселке Шидерты города Экибастуз открылся первый в Казахстане мини-завод по выпуску зимнего дизельного топлива, сообщает МИА "Казинформ".
"В Казахстане до этого никто не производил арктическое топливо, и это первая ласточка, – сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Спрос очень высокий. Это предприятие вошло в число восьми проектов региональной карты индустриализации на этот год, и мы видим, что оно успешно реализуется".
Аким отметил, что новый проект очень важен не только для региона, но и для экономики всего Казахстана.
"Объем производства – 30 тысяч тонн по сырью в год, – рассказал на презентации производства генеральный директор компании Alef trade Кайырлы Галиев, который открыл это производство на месте прежней нефтебазы. – Получаем продукцию путем каталитической депарафинизации дизельной фракции, то есть на наших установках существуют реакторы, в которые загружается катализатор, и в процессе генерации получаем зимнее дизтопливо. Сырье будем получать с Павлодарского нефтехимического завода. Мы полностью ориентированы на местный рынок".
По словам Галиева, у завода депарафинизации дизельной фракции есть договоренности поставлять топливо на Бозшакольский горно-обогатительный комбинат и на угольный разрез "Богатырь-Комир".
Первую партию зимнего топлива предприятие планирует отправить потребителям 15 января 2018 года, рассказал главный инженер Сергей Шевелев.
"Павлодарский рынок мы полностью закрыть пока не можем. Но в перспективе в планах расширить мощности. Сейчас речь идет о первой очереди. В будущем можем увеличить производство до 45-50 тысяч тонн. У нас резервный парк на 6 тысяч кубометров, можем довести его до 18 тысяч. Общая потребность рынка Казахстана в арктическом топливе – 120-130 тысяч тонн за сезон. Мы считаем с 15 октября до 15 апреля. Цены у нас в любом случае будут гораздо дешевле, чем на завозное импортное топливо", – подчеркнул он.
В это производство инвестированы 1,7 миллиарда тенге.