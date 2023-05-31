Первый МЦОП открыли в Астане

В дальнейшем такие центры откроются по всей стране.
В Астане по проспекту Б.Момышулы, 2/1 открылся первый Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей (МЦОП). Теперь бизнесмены смогут получить государственные услуги в МЦОПе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
На церемонии открытия присутствовал министр цифрового развития Багдат Мусин, заместитель акима Ерлан Бекмурзаев, глава правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин и председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов.
На мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве.
«Мы понимаем, что предприниматели зачастую напрямую сотрудничают с НПП «Атамекен» по созданию бизнеса, разработке бизнес-плана, сдаче налоговой отчетности. Бизнесменам гораздо удобнее получать государственные юридические услуги на местах. Поэтому было принято решение разместить наших сотрудников в МЦОП, где клиенты смогут получить полный спектр юридических услуг, экономя время на поход в ЦОН», - сказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.
Отмечается, что в дальнейшем такие центры откроются по всей стране.
При обращении в МЦОП клиенты смогут получать услуги как на безвозмездной основе, так и платно. Бизнесмены могут заключать договор на коммерческой основе на срок до 3 месяцев и выбрать пакет, который может включать в себя до 500 услуг.
Также можно выбрать персонального менеджера, который будет представлять интересы клиента, и его личное присутствие будет необязательным.
Предполагается, что внедрение Многофункциональных центров обслуживания предпринимателей поможет повысить предпринимательскую грамотность населения, обеспечить комплексное сопровождение бизнесменов на всех этапах, а также получение всех услуг по принципу одного окна.
Фото пресс-службы НАО «ГК «Правительство для граждан»