Первый МЦОП открыли в Астане

В дальнейшем такие центры откроются по всей стране.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане по проспекту Б.Момышулы, 2/1 открылся первый Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей (МЦОП). Теперь бизнесмены смогут получить государственные услуги в МЦОПе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

На церемонии открытия присутствовал министр цифрового развития Багдат Мусин, заместитель акима Ерлан Бекмурзаев, глава правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин и председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов.

На мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве.

«Мы понимаем, что предприниматели зачастую напрямую сотрудничают с НПП «Атамекен» по созданию бизнеса, разработке бизнес-плана, сдаче налоговой отчетности. Бизнесменам гораздо удобнее получать государственные юридические услуги на местах. Поэтому было принято решение разместить наших сотрудников в МЦОП, где клиенты смогут получить полный спектр юридических услуг, экономя время на поход в ЦОН», - сказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Отмечается, что в дальнейшем такие центры откроются по всей стране.

При обращении в МЦОП клиенты смогут получать услуги как на безвозмездной основе, так и платно. Бизнесмены могут заключать договор на коммерческой основе на срок до 3 месяцев и выбрать пакет, который может включать в себя до 500 услуг.

Также можно выбрать персонального менеджера, который будет представлять интересы клиента, и его личное присутствие будет необязательным.

Предполагается, что внедрение Многофункциональных центров обслуживания предпринимателей поможет повысить предпринимательскую грамотность населения, обеспечить комплексное сопровождение бизнесменов на всех этапах, а также получение всех услуг по принципу одного окна.

Фото пресс-службы НАО «ГК «Правительство для граждан»