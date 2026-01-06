В финале соревнований 21-летняя казах­станка в дуэте с россиянкой Марией Головиной уверенно обыграла японскую пару Ману Кавамура ⁄ Хонока Кобаяши – 6:3, 6:2. Для нашей соотечественницы это уже пятый титул категории ITF (Меж­дународная федерация тенниса) в карьере и третий в парном разряде.

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко также провел первый матч в 2026 году. На старте квалификации турнира ATP 250 (Мужская теннисная ассоциация) в Брисбене (Австралия) он играл с Рафаэлем Коллиньоном (Бельгия). Встреча ограничилась двумя партиями и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу европейца.

Также в Брисбене на турнире WTA 500 (женской теннисной ассоциации) завершила свое выступлении и второй номер женской сборной Казахстана Юлия Путинцева. В финале квалификации она сыграла с местной спорт­сменкой Оливией Гадеки и уступила ей со счетом 6:1, 5:7, 1:6.