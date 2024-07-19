Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау

Фото: пресс-служба правительства РК

К 2027 году пропускную способность восточного направления Международного транспортного коридора «Север-Юг» планируется увеличить до 10 млн тонн в год. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на открытии первого транспортного торгово-экспортного форума «Север-Юг», который стартовал в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В своем приветственном слове к участникам форума вице-премьер отметил, что идея организовать мероприятие такого формата зародилась в апреле 2024 года в Кабуле во время трехсторонней встречи Казахстана, Афганистана и Туркменистана. Во время этой встречи стороны обсудили потенциальные возможности и существующие барьеры при транспортировке грузов по коридору «Север-Юг» и пришли к единому пониманию необходимости выработки прозрачных «правил игры» для упрощения перевозок и доступа перевозчиков к инфраструктуре. Первый транспортный торгово-экспортный форум Казахстана призван стать площадкой для всех стран, заинтересованных в перевозках по коридору «Север-Юг» и выработке подобных правил.

«Сегодня пропускная способность восточного направления транспортного коридора «Север-Юг» через Казахстан составляет 6 млн тонн. Мы активно развиваем железнодорожную инфраструктуру, чтобы довести к 2027 году мощность восточной ветки до 10 млн тонн в год, и к 2030 – до 20 млн тонн. Для этого планируется направить $1,9 млрд инвестиций. Часть этих средств предполагается привлечь на льготных условиях по линии Евразийского банка развития на приоритетные в периметре ЕАЭС интеграционные инфраструктурные проекты: модернизацию участков железных дорог «Орск – Кандыагаш – Макат – Бейнеу – Болашак» и «Илецк-1 – Актобе», — отметил Серик Жумангарин.

На заседаниях Высшего Евразийского экономического совета глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал роль Казахстана как центра транспортно-логистической интеграции ЕАЭС. Эти и другие масштабные работы по модернизации транспортной инфраструктуры Казахстана позволят достичь поставленной цели – связать глобальные рынки и превратить регион в крупнейший транспортно-логистический хаб.

Первый транспортный торгово-экспортный форум проходит в Актау 19-20 июля 2024 года. В нем принимают участие свыше 440 участников из 12 стран – Азербайджана, Армении, Афганистана, России, Беларуси, Туркменистана, ОАЭ, Ирана, Ирака, Омана, Узбекистана, представители Организации экономического сотрудничества и Евразийской экономической комиссии.