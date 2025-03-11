Первый в мире экраноплан совершил полет с пассажирами на борту

США,Технологии,Туризм
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Длина аппарата составляет 16,75 метра, размах крыльев — 19,8 метра

Фото: © Regent Craft

Американская компания Regent Craft сообщила об успешном завершении первого испытания прототипа полноразмерного электрического экраноплана Viceroy Seaglider с пассажирами на борту, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Экраноплан Viceroy Seaglider способен перевозить 12 пассажиров и двух членов экипажа или до 1 600 килограммов груза на расстояние не менее 300 километров с крейсерской скоростью 300 километров в час, двигаясь на высоте от 9 до 18 метров над водой.

Компания Regent Craft уже получила заказы от клиентов на общую сумму более 9 млрд долларов США. Экранопланы Viceroy Seaglider планируют использовать для транспортировки туристов, перевозки грузов и при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

Если все пойдет по плану, Regent Craft начнет создание серийной версии экраноплана Viceroy Seaglider уже в 2026 году.

 

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