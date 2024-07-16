Первый в мире паром на водородном топливе запускают в Сан-Франциско

Судно MV Sea Change вмещает до 75 пассажиров, обладает запасом хода 555 км и работает до 16 часов. Sea Change на водородных топливных элементах не производит выбросов парниковых газов, в отличие от традиционных дизельных паромов. Это важный шаг к декарбонизации морского транспорта и сокращению загрязнения воздуха

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Первый в мире коммерческий пассажирский паром на водородном топливе начнет курсировать по заливу Сан-Франциско, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Hightech.plus

Паром MV Sea Change длиной 21 метр будет перевозить до 75 пассажиров по набережной между пирсом 41 и паромным терминалом в центре Сан-Франциско уже с 19 июля. В течение первых шести месяцев услуга будет бесплатной, так как она запускается в рамках пилотной программы.

Sea Change способен проплыть до 555 км без дозаправки и работать автономно в течение 16 часов. Его водородные топливные элементы вырабатывают электроэнергию путем электрохимической реакции, в которой водород соединяется с кислородом, а побочным продуктом является вода. По словам властей, эта технология поможет сделать судоходную отрасль, которая производит почти 3% всех мировых выбросов парниковых газов, экологичнее.

Сторонники технологии также надеются, что водородные топливные элементы смогут использоваться для снабжения контейнеровозов. Международная морская организация, регулирующая торговое судоходство, хочет к середине столетия сократить выбросы парниковых газов вдвое.

Правительство США инвестирует $8 млрд в разработку водородной энергетики. Однако экологические группы бьют тревогу. Водород, который производится сейчас в основном для нефтеперерабатывающих заводов и удобрений, производится с использованием природного газа. Этот процесс сам по себе является источником выбросов парниковых газов. Поэтому водородное топливо пока не может считаться чистой энергией.

Сторонники водородного транспорта говорят, что в долгосрочной перспективе производство водорода станет более экологичным и менее дорогим. Водород будут получать с помощью электролиза — расщепления воды на водород и кислород под воздействием электричества. Электричество, в свою очередь, будет генерироваться солнечными и ветряными электростанциями.

Проект Sea Change финансировался и управлялся инвестиционной фирмой SWITCH Maritime. Судно было построено на верфях Bay Ship and Yacht в Калифорнии и All-American Marine Вашингтоне. Ранее водородные контейнеровозы начали курсировать в Европе по главному судоходному маршруту между Германией и Нидерландам.