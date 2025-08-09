Он задуман как центр притяжения для тех, кто создает общественную ценность, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане открыл свои двери первый в Центральной Азии сиальный Инновационный хаб — уникальное пространство, где социальные предприниматели, представители власти и общественные лидеры собрались ради одной общей цели: менять жизнь людей к лучшему, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие объединило социальных предпринимателей со всех регионов Казахстана, известных общественных деятелей и журналистов.

Хаб открыт при поддержке акимата города Астаны и Ассоциации социальных инвесторов Казахстана. Он задуман как центр притяжения для тех, кто создает общественную ценность. Здесь можно пройти обучение, получить менторскую поддержку и запустить собственный социальный стартап.

В стенах хаба работает concept store, где представлена продукция социальных предпринимателей и запущена школа бариста и социальная кофейня, где проходят обучение и находят работу люди с нарушением слуха.

Миссия хаба — развивать социальное предпринимательство в Казахстане и Центральной Азии, продвигая идеи инклюзии, устойчивости и равных возможностей.