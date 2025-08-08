Первый в Центральной Азии Социальный инновационный хаб открылся в Астане

Столица,Компании и Рынки
197
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Здесь будут помогать создавать общественные ценности

Фото автора

В столице распахнул двери Социальный инновационный хаб (Social Innovation Hub) - первый в Центральной Азии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Уникальное, как позиционируют его организаторы, пространство ставит перед собой важную цель – способствовать дальнейшему развитию социального предпринимательства в стране, продвигать идеи инклюзии и равных возможностей.

Хаб открыт при поддержке столичного акимата и Ассоциации социальных инвесторов Казахстана. Здесь представители бизнеса смогут получить консультацию, пройти курсы обучения, запустить собственный социальный стартап. Цель у всех начинаний должна быть общая – стараться сделать этот мир лучше и в первую очередь для уязвимых слоев населения – людей с особыми потребностями, одиноких родителей.

«От идеи создания хаба до реализации прошло 4 года и сегодня «дом» для всех социальных предпринимателей готов принять не только казахстанских, но и бизнесменов со всей Центральной Азии. Впереди амбициозные планы, уже сегодня мы консультируем заинтересованных из Узбекистана и Таджикистана, наш опыт готовы перенять в Российской федерации», - поделился на открытии председатель Social Innovation Hub Эмин Аскеров.

Социальное предпринимательство, а под этим термином подразумеваются старания бизнеса решить какую-либо социальную проблему, в том числе обеспечение занятостью людей с инвалидностью, действительно набирает в Казахстане все большую популярность: по официальным данным, в республике зарегистрировано боле тысячи бизнесов такой направленности.

«В Казахстане работает 1 317 субъектов социального предпринимательства, из них 255 - в Астане. При поддержке акимата Астаны уже выдано 58 безвозмездных государственных грантов, в планах выдать еще почти столько же. Кроме того, 28 социальным предпринимателям выданы льготные кредиты по низким процентным ставкам, 19 социальным предпринимателям выданы помещения под льготные арендные условия», - отметил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Куаныш Сапаров.

 

#Астана #первый #Центральная Азия #открытие #хаб

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

В Астане провели 19-е заседание Межправкомиссии Таджикистан…
В Астане прошла выставка работ незрячих авторов
500 детей из регионов посетят Астану в рамках соцпроекта
Участок улицы Сыганак временно закрыли на ремонт в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]