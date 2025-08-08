Фото автора

В столице распахнул двери Социальный инновационный хаб (Social Innovation Hub) - первый в Центральной Азии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Уникальное, как позиционируют его организаторы, пространство ставит перед собой важную цель – способствовать дальнейшему развитию социального предпринимательства в стране, продвигать идеи инклюзии и равных возможностей.

Хаб открыт при поддержке столичного акимата и Ассоциации социальных инвесторов Казахстана. Здесь представители бизнеса смогут получить консультацию, пройти курсы обучения, запустить собственный социальный стартап. Цель у всех начинаний должна быть общая – стараться сделать этот мир лучше и в первую очередь для уязвимых слоев населения – людей с особыми потребностями, одиноких родителей.

«От идеи создания хаба до реализации прошло 4 года и сегодня «дом» для всех социальных предпринимателей готов принять не только казахстанских, но и бизнесменов со всей Центральной Азии. Впереди амбициозные планы, уже сегодня мы консультируем заинтересованных из Узбекистана и Таджикистана, наш опыт готовы перенять в Российской федерации», - поделился на открытии председатель Social Innovation Hub Эмин Аскеров.

Социальное предпринимательство, а под этим термином подразумеваются старания бизнеса решить какую-либо социальную проблему, в том числе обеспечение занятостью людей с инвалидностью, действительно набирает в Казахстане все большую популярность: по официальным данным, в республике зарегистрировано боле тысячи бизнесов такой направленности.