Пешехода сбили насмерть в Усть-Каменогорске

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В областном центре ВКО водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который в результате ДТП от полученных травм скончался на месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным полицейских, трагедия произошла по улице Кабанбай Батыра в районе дома № 68.

По информации ДП, в результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Все обстоятельства выясняются.

Отмечается, что с начала года в регионе зарегистрировано 60 ДТП с участием пешеходов, 6 из них с летальным исходом.