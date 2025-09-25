Вопрос безопасности движения на тротуарах снова вышел на первый план. Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу страны потребовал срочно ужесточить регулирование персонального электротранс­порта, отметив, что прежние меры не дали эффекта. Статис­тика подтверждает: только с начала 2025 года в стране произошло более 360 аварий с участием электросамокатов. Пешеходы жалуются на постоянный риск столкновений, а водители двухколесных помощников все чаще становятся виновниками ДТП.

Заместитель министра внут­ренних дел Игорь Лепеха на недавнем заседании Правительства напомнил, что еще в 2024 году вносились предложения о зап­рете движения самокатов по тротуарам, но депутаты их отклонили. Сегодня же, по его словам, необходимость регулирования стала очевидной. Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал коллегу, подчеркнув, что самокаты действительно разгружают транс­портную систему, но при нарушении правил превращаются в источник угрозы.

Проблема особенно ярко проявляется в регионах. Так, в Северо-Казахстанской области за семь месяцев 2025 года произошло три ДТП с электросамокатами, в которых пострадали четыре человека. По данным департамента полиции, во многих случаях водители нарушали элементарные требования безопасности. Пат­рульные подчеркивают, что на тротуаре допустимая скорость – не выше 6 км⁄ч, что кататься без шлема запрещено, перевозить пассажиров нельзя и что ночная езда возможна только со свето­отражающими элементами.

Правоохранители предупреж­дают, что игнорирование этих правил чаще всего приводит к авариям. И если в масштабах страны счет идет на сотни ДТП, то в регионах каждая такая авария становится громким проис­шествием, бьющим по доверию к властям, их способности контро­лировать ситуацию.

Эксперты считают, что прос­тыми запретами проблему не решить. Нужна отдельная инфраструктура – выделенные полосы, скоростные лимиты и контроль. Но пока эти меры ос­таются лишь в планах, реальность такова: пешеходы и самокатчики делят один тротуар, и все чаще это противостояние заканчи­вается травмами.