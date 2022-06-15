Песни Бейбита

В четвертый раз прошел в Актобе международный конкурс песен «Елім менің», на котором звучали произведения Бейбита Оралулы.

Впервые музыкальное состязание при поддержке акимата Актюбинской области состоялось в 2011 году на республиканском уровне, с 2015 года конкурс расширил свои масштабы до международного. В этом году заявки прислали 60 вокалистов, 26 представителей семи стран получили одоб­рение по результатам дистанционных слушаний. Согласно правилам на первом этапе они исполняли песни композитора Бейбита Оралулы, на втором – композицию выбирали сами, без каких-либо ограничений.

Примечательно, что не все певцы являются профессионалами. К примеру, Аркас Айдарбек из Тараза – бизнесмен, но сотрудничает с джазовым оркестром. Ему довелось исполнять произведения Джакомо Пуччини в Праге. Выпускник Минского колледжа искусств Даниил Мышковец преподавание вокала совмещает с тележурналистикой. Предпочитает петь в барах выпускница Софийской нацио­нальной академии музыки Славея Иванова.

– Сложно было заучивать текст «Алғашкы көктем», но мелодия далась легко, – ­призналась она, когда ей вручили специальный приз конкурса.

Гран-при остался в Актобе, его заслужил Азамат Бекбер­генов. Первое место присуж­дено Данилу Мышковецу и алматинцу Ерику Толенову.

Рядом с Бейбитом ­Оралулы работали профессор Карлыгаш Абдикаримова, представляющая нашу страну на международном фестивале «Славянский базар», почетный призер международного конкурса «X-FACTOR» Вреж Киракосян (Армения), искусствовед Светлана Авдеева (Беларусь), продюсер Беата Фельдман (Израиль). И участники конкурса, и судьи были одинаково рады побывать на родине Димаша.

– Вам есть чем гордиться, в том числе и артистами, которые долгое время лидируют на Витебском фестивале. Мы ставим всем в пример замечательную казахскую школу, – отметила Светлана Авдеева.

Директор Ереванского колледжа культуры и искусства им. Шарля Азнавура Вреж Киракосян был более эмоцио­нален:

– Наконец попал на родину Димаша! Поддержка культуры властями – это здорово. В Армении тоже проводится много музыкальных конкурсов, но когда уровень государственный – это сила, дающая развитие.

Директор филармонии им. Газизы Жубановой Елубай Кенжалиев, представляющий организаторов конкурса, уверен, что казахская эстрадная музыка должна звучать во всех уголках мира.

– Почему выбраны песни именно Бейбита Оралулы? Потому что его музыка уникальна своей близостью к казахской народной и требует от исполнителя высокого профессионального уровня, – отметил он.

Сам «именинник» не скрывает благодарности за внимание к своему творчеству.

– Кроме музыки, у меня в жизни нет ничего, поэтому каждое звучание моих песен – бесконечное счастье вос­требованности, – поделился маэстро.

Добавим, что гала-концерт участников конкурса «Елім менің» открыл Music Fest Open Air в Актобе.