Песни для малышей

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Как написать детскую песню? Об этом рассказал автор сборника «Балабақшада» Оралбек Булжанов.

У Оралбека самая мирная, добрая, благодарная профессия: он – музыкальный руководитель в детском саду в селе Курчум. Педагог учит деток петь, знакомит с домброй и другими инструментами, соз­дает музыкой праздничное настроение.

Недавно в Областной библио­теке им. А. С. Пушкина курчумец представил свою книгу «Балабақшада» – сборник песен, нот, коротких рассказов, сценок на казахском языке. Все произведения были созданы начиная с 2007 года. Идеи и сюжеты продиктованы самой жизнью: педагог, каждый день работающий с детьми, видит, что малышей радует, а что обижает, как рож­дается детская дружба, над чем смеются мальчики, что волнует девочек…

– Я внимательно слушаю, о чем говорят ребятишки, о чем они переживают, – поделился музыкант. – Дети – это сама искренность и непосредственность. Стоит только самому окунуться в детство, уйти с головой в тот мир, вспомнить себя дошкольником, сразу понимаешь, какая нужна песня.

По словам Оралбека, на сегодня в системе дошкольного воспитания отмечается дефицит методических материалов на казахском языке, в том чис­ле стихов и песен. Сборник «Балабақшада» призван хотя бы отчасти решить эту проб­лему. Открывает его песня «Балабақша гимні» – «Гимн детского сада». А продолжают веселые, легкие, быстро запоминающиеся песенки, например, про яблоко, лето, дождик. В сборник вошло и стихотворение, где в рифмованной форме изложен казахский алфавит.

Как известно, разучивание песен помогает малышам развивать речь. Хорошие тексты эмоционально вовлекают детей, на их основе в воображении ребятишек вырисовываются яркие представления.

Участниками творческой встречи, приуроченной к Году детей, стали педагоги дошкольного обучения, музыкальные руководители, студенты, поэты, друзья курчумца. По словам организаторов, сборник уже поступил во многие детские сады Восточного Казахстана.

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