Песни для малышей Свежий выпуск 24 ноября 2022 г. 0:19 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Как написать детскую песню? Об этом рассказал автор сборника «Балабақшада» Оралбек Булжанов. У Оралбека самая мирная, добрая, благодарная профессия: он – музыкальный руководитель в детском саду в селе Курчум. Педагог учит деток петь, знакомит с домброй и другими инструментами, создает музыкой праздничное настроение. Недавно в Областной библиотеке им. А. С. Пушкина курчумец представил свою книгу «Балабақшада» – сборник песен, нот, коротких рассказов, сценок на казахском языке. Все произведения были созданы начиная с 2007 года. Идеи и сюжеты продиктованы самой жизнью: педагог, каждый день работающий с детьми, видит, что малышей радует, а что обижает, как рождается детская дружба, над чем смеются мальчики, что волнует девочек… – Я внимательно слушаю, о чем говорят ребятишки, о чем они переживают, – поделился музыкант. – Дети – это сама искренность и непосредственность. Стоит только самому окунуться в детство, уйти с головой в тот мир, вспомнить себя дошкольником, сразу понимаешь, какая нужна песня. По словам Оралбека, на сегодня в системе дошкольного воспитания отмечается дефицит методических материалов на казахском языке, в том числе стихов и песен. Сборник «Балабақшада» призван хотя бы отчасти решить эту проблему. Открывает его песня «Балабақша гимні» – «Гимн детского сада». А продолжают веселые, легкие, быстро запоминающиеся песенки, например, про яблоко, лето, дождик. В сборник вошло и стихотворение, где в рифмованной форме изложен казахский алфавит. Как известно, разучивание песен помогает малышам развивать речь. Хорошие тексты эмоционально вовлекают детей, на их основе в воображении ребятишек вырисовываются яркие представления. Участниками творческой встречи, приуроченной к Году детей, стали педагоги дошкольного обучения, музыкальные руководители, студенты, поэты, друзья курчумца. По словам организаторов, сборник уже поступил во многие детские сады Восточного Казахстана.