Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В мире
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Фото: Universal Images Group / Aviation Images/UIG / Diomedia
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что летчик проходил стажировку. Австралийское бюро по безопасности на транспорте (ATSB) провело расследование, в ходе которого выяснилось, что пилот не спал более суток перед полетом, а на завтрак съел только плитку шоколада, запив ее энергетическим напитком. Почувствовав сильную головную боль на высоте 5,5 тысяч футов (1,6 километра), стажер включил автопилот, а после — потерял сознание почти на час. Авиадиспетчерская служба сделала несколько безуспешных попыток связаться с ним. Придя в себя, летчик самостоятельно посадил воздушное судно.

Пилот выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в Южной Австралии в Парафилд.

В сентябре 2017 года сообщалось о том, что пилот Etihad Airways умер во время рейса из Абу-Даби в Амстердам. Грузовой борт был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Кувейте.

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