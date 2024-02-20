Пилотный проект по переходу на новую методику учета инфляции стартует в мае

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Параллельно с разработкой новой методологии внедряется национальный каталог товаров для более детального и прозрачного мониторинга цен во всех торговых сетях и объектах розничной торговли социально значимыми продуктами питания

Фото: пресс-служба правительства РК

В правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели результаты работы по переходу на новую методологию исчисления индикаторов инфляции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев сообщил, что по итогам визита эксперта МВФ, оказывающего помощь БНС в переходе на данную методологию, были даны приоритетные рекомендации. Среди основных:

– формирование месячного показателя инфляции с учетом данных трех недель, а не еженедельно;

– проведение анализа репрезентативности данных, гарантирующих, что они в значительной степени отражают покупки домохозяйств в рознице;

– проведение расчетов экспериментальных индексов для отдельных видов товаров.

- Согласно нашему плану работ, уже в марте мы завершаем доработку новой методологии. В апреле будут внесены изменения в программный комплекс и в мае планируем начать пилотный проект по расчету индексов. С начала следующего года уже полностью перейдем на новую методику, — заявил Максат Турлубаев.

Серик Жумангарин одобрил активное продвижение в этом вопросе, отметив необходимость провести анализ за 2023 год по новой методике и, для понимания степени отклонений, представить данные, полученные двумя методами.

Генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева информировала о переходе торговых сетей на новую номенклатуру товаров.

Как уже давно обсуждается в Казахстане, действующая традиционная система мониторинга инфляции осложнена долгим и ресурсозатратным процессом сбора и анализа ценовых показателей. В данных ОФД отсутствует единая классификационная система и кодировка товаров. Для упрощения и повышения достоверности процесса обработки данных необходимо внедрять единую номенклатуру товаров.

Национальный каталог товаров определен законом для обязательного использования в качестве справочника товаров. В настоящее время в Казахстане проводится поэтапная работа по оцифровке сбора и учета информации о товарах и услугах. Оцифрованные данные призваны улучшить качество статистических данных, необходимых для мониторинга инфляции.

- Мы уже интегрировались с их системами учета и сейчас ведем работу по активному и масштабному исследованию чеков, — отметила Бикеш Курмангалиева.

По итогам совещания решено создать рабочую группу со всеми заинтересованными госорганами и организациями для скорейшего решения возникающих барьеров в передаче данных для анализа.

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