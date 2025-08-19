Пилотный проект по тестированию интернета 10G запустили в Астане

Цифровизация,Столица
107
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе презентации участникам представили технологию 10G PON и ее преимущества

Фото: акимат Астаны

В столице запустили пилотный проект по тестированию проводного интернета со скоростью до 10 Гбит/с (10G), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Презентация проекта прошла с участием заместителя акима города Евгения Глотова, а также представителей государственных органов и технологических партнеров проекта.

Проект реализуется в рамках меморандума о взаимопонимании между Huawei Technologies Kazakhstan и АО «Aстана Innovations», подписанного для совместного развития цифровых решений и телекоммуникационной инфраструктуры.

Инициативу поддержал акимат Астаны, а технологическим партнером выступил Beeline. Площадку для демонстрации предоставил ForteBank, став инфраструктурным партнером.

В ходе презентации участникам представили технологию 10G PON и ее преимущества, а также продемонстрировали оборудование нового поколения – оптические терминалы, современный OLT и Wi-Fi стандарта 7. В демонстрационной зоне гости смогли лично протестировать интернет, замерить скорость соединения и оценить стабильность работы сервисов.

Тесты сети показали скорость загрузки и отправки до 9 490 Мбит/с, чего достаточно для стабильной работы ресурсоемких сервисов – от видео 8К до облачного гейминга.

«Запуск 10G в Астане – это стратегический шаг к формированию цифровой инфраструктуры нового поколения. Для нас важно, чтобы инновации быстро переходили от тестирования к практическому применению и приносили ощутимую пользу жителям и бизнесу. Уверен, этот проект станет отправной точкой для внедрения в столице современных сервисов, способных вывести городскую инфраструктуру на новый уровень», – отметил председатель правления АО «AстанаInnovations» Ғизат Әмірғали.

Генеральный директор Huawei TechnologiesKazakhstan Сун Ясюй подчеркнул технологическую уникальность инициативы.

«Мы гордимся тем, что технология 10G PON от Huawei впервые представлена в стране в рамках открытого проекта, доступного каждому. Сверхвысокоскоростной проводной интернет откроет новые горизонты для цифровизации городской среды, развития бизнеса, образования, здравоохранения и других сфер. Мы благодарим наших партнеров за доверие и уверены, что проект станет основой для масштабирования передовых цифровых решений по всей стране», – пояснил спикер.

Своим мнением также поделился CEO Enterprise CO Beeline Рауан Кабдрахимов. 

«Наши приоритеты как цифрового оператора – использовать передовые технологические решения для создания лучшего клиентского опыта. Мы рады быть технологическим партнёром на таком важном событии, которое знаменует новый этап для цифровой экосистемы нашей страны. Beeline будет стремиться к тому, чтобы тест как можно скорее стал повседневной реальностью для наших пользователей», – сказал он. 

Пилотный проект открыт для горожан до 19 сентября. Протестировать интернет 10G можно в коворкинге Forte по адресу: ул. Достык, 8/1, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

В столичном акимате добавили, что 10G PON – это проводной интернет со скоростью до 10 гигабит в секунду. В отличие от стандартов мобильной связи 4G и 5G, цифра «10» обозначает именно скорость передачи данных, а не поколение технологии.

#Астана #интернет #запуск #10G

