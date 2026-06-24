Пилотный проект Voenmart внедряется в воинских частях ВС РК

Фото: Министерство обороны РК

В рамках развития системы торгово-бытового обеспечения военнослужащих срочной службы Управление начальника Тыла Вооруженных сил РК приступило к реализации пилотного проекта Voenmart, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В настоящее время он внедрен в войсковой части 78460 в Алматинской области, Учебном центре Гвардейского гарнизона, в столичной войсковой части 68665 и Военном колледже имени Сагадата Нурмагамбетова в Астане. В этих частях для оформления заказов поставщик на безвозмездной основе установил терминалы и планшеты. В дальнейшем планшеты будут переданы на баланс воинских частей.

– Voenmart – новый уровень организации армейского быта. Благодаря цифровому формату военнослужащие получают удобный и оперативный доступ к необходимым товарам, что делает условия службы более комфортными и соответствующими современным реалиям, – рассказал заместитель начальника Департамента информационных технологий Министерства обороны подполковник Алмат Маханов.

Система Voenmart предоставляет солдатам возможность заказывать необходимые товары с бесплатной доставкой непосредственно на территорию воинской части. При этом обеспечен многоуровневый контроль качества доставляемой продукции. Также действует прозрачная система учета и отчетности, позволяющая отслеживать оформленные заказы военнослужащих.

В отличие от традиционного формата армейских торговых точек, ассортимент Voenmart существенно расширен. Помимо товаров первой необходимости – средств личной гигиены, швейной фурнитуры и других востребованных изделий – военнослужащим доступны свежие фрукты, соки, популярные снеки, выпечка и другие продукты повседневного спроса.

Одной из ключевых особенностей проекта стала организация сервиса горячей доставки. Военнослужащие могут заказать выпечку, бургеры, пиццу и другие блюда, которые доставляются в горячем виде.

Важным преимуществом также является бесплатная доставка. Военнослужащие оплачивают только стоимость самого товара без дополнительных комиссий и сервисных сборов. Такой подход позволяет сделать услугу максимально доступной для солдат.

По результатам пилотного проекта будет проведена оценка его эффективности, после чего рассмотрена возможность его поэтапного внедрения в других воинских частях Вооруженных сил страны.