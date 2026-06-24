Пилотный проект Voenmart внедряется в воинских частях ВС РК

Армия

Система Voenmart предоставляет солдатам возможность заказывать необходимые товары с бесплатной доставкой непосредственно на территорию воинской части

Фото: Министерство обороны РК

В рамках развития системы торгово-бытового обеспечения военнослужащих срочной службы Управление начальника Тыла Вооруженных сил РК приступило к реализации пилотного проекта Voenmart, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В настоящее время он внедрен в войсковой части 78460 в Алматинской области, Учебном центре Гвардейского гарнизона, в столичной войсковой части 68665 и Военном колледже имени Сагадата Нурмагамбетова в Астане. В этих частях для оформления заказов поставщик на безвозмездной основе установил терминалы и планшеты. В дальнейшем планшеты будут переданы на баланс воинских частей.

– Voenmart – новый уровень организации армейского быта.  Благодаря цифровому формату военнослужащие получают удобный и оперативный доступ к необходимым товарам, что делает условия службы более комфортными и соответствующими современным реалиям, – рассказал заместитель начальника Департамента информационных технологий Министерства обороны подполковник Алмат Маханов.

Система Voenmart предоставляет солдатам возможность заказывать необходимые товары с бесплатной доставкой непосредственно на территорию воинской части. При этом обеспечен многоуровневый контроль качества доставляемой продукции. Также действует прозрачная система учета и отчетности, позволяющая отслеживать оформленные заказы военнослужащих.

В отличие от традиционного формата армейских торговых точек, ассортимент Voenmart существенно расширен. Помимо товаров первой необходимости – средств личной гигиены, швейной фурнитуры и других востребованных изделий – военнослужащим доступны свежие фрукты, соки, популярные снеки, выпечка и другие продукты повседневного спроса.

Одной из ключевых особенностей проекта стала организация сервиса горячей доставки. Военнослужащие могут заказать выпечку, бургеры, пиццу и другие блюда, которые доставляются в горячем виде.

Важным преимуществом также является бесплатная доставка. Военнослужащие оплачивают только стоимость самого товара без дополнительных комиссий и сервисных сборов. Такой подход позволяет сделать услугу максимально доступной для солдат.

По результатам пилотного проекта будет проведена оценка его эффективности, после чего рассмотрена возможность его поэтапного внедрения в других воинских частях Вооруженных сил страны.

#армия #товары #доставка

Популярное

Все
Свет надежды
Импульс для развития фермерства
Университет как фактор развития регионов
Бронзовые награды саблистов
Спектакли на террасе
Две медали из Шаосиня
У сборной будет новый тренер
Степь, ставшая домом
Под трели флейты и зум роботов
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Здесь поддержат и помогут
В условиях, максимально приближенных к реальным
Рекорд Месси и дерзость молодых королей
Отметили заслуги
В Алматы разыграли Кубок легенд
Газотранспортную систему готовят к зимним нагрузкам
Достойный результат
Криминалист с талантом иллюстратора
Без серых схем и цепочек посредников
От декларации прав – к юридической ответственности государства
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Систему водоснабжения за счет возвращенных активов запустили в Кызылординской области
Дожди с грозами и аномальная жара надвигаются на Казахстан
Дожди по расписанию
Самый действенный метод воспитания
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Новый вид бактерий открыл казахстанский ученый
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Несколько лет боролся за жизнь: умер солдат-срочник Ербаян …
В условиях, максимально приближенных к реальным
Гвардеец Нуртас Алибеков стал абсолютным победителем соревн…
Съемки телесериала «Сарбаз 2.0» стартовали в Алматинской об…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]