Пишем диктант

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Татьяна БЕК, Усть-Каменогорск
Текст диктанта тщательно подбирался. Им стал отрывок из научного труда ученого, путешественника и просветителя Чокана Валиханова «О казахах». Цель открытого диктанта, который второй раз проходит в библиотеках области, не только повысить грамотность его участников, но и содействовать укреплению чувства казахстанского патриотизма. Активное участие в акции приняли преподаватели казахского языка и учащиеся колледжей сервиса и «Квансон», библиотечные работники города. После окончания диктанта на экран был выведен его текст, и каждый участник мог самостоятельно проверить свою работу.

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