Пить костный бульон советуют диетологи при ОРВИ

Здравоохранение
15
Насихат Оркушпаева
.

Правильное и полноценное питание в осенью – сезон простуд и гриппа – это доступный способ профилактики заболеваний, передает Kazpravda.kz

Фото из личного архива Жанны Нурберген

Ведущий научный сотрудник НИИ профилактической медицины имени академика Е.Д. Даленова врач-диетолог Жанна Нурберген обратилась к казахстанцам на фоне распространения ОРВИ и гриппа. Она призвала жителей обратить внимание на рацион питания.

"И самое главное, я рекомендую пить костный бульон, прокипяченный на протяжении 7-10 часов, каждый день. Он богат минералами и аминокислотами, восстанавливает ослабленный организм и легко усваивается. Употребление его с овощами естественным образом повышает иммунитет. Также не следует забывать о блюдах из конины и баранины. Эти виды мяса богаты высококачественным белком, железом и витаминами группы B. Они улучшают состав крови, снижают утомляемость, обеспечивают длительное чувство сытости и придают сил. Квашеная капуста – натуральный пробиотик и увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, а кишечная микрофлора, как известно, основа иммунитета. Она улучшает пищеварение и помогает организму бороться с инфекциями, – рекомендует Жанна Нурберген.

Цитрусовые, смородина и шиповник – источники витамина С. Эти продукты укрепляют защиту организма от вирусов и способствуют более быстрому восстановлению. Витамин С предотвращает простуду и снимает воспаление.

Морковь, тыква, свекла защищают слизистую оболочку дыхательных путей. Эти овощи богаты витамином А, который укрепляет слизистую оболочку носа и горла, препятствуя проникновению вирусов. Дыхательные пути не «пересыхают», сохраняется естественный защитный слой.

Рыба, яйца, сыр, сливочное масло — витамин D – укрепляет иммунную систему. Он помогает организму эффективно бороться с инфекциями. Эти продукты также поддерживают здоровье костей и мышц и повышают общий уровень энергии.

Орехи, мед, финики – повышают уровень энергии. Эти продукты богаты натуральной глюкозой, полезными жирами и минералами. Они снижают утомляемость в холодную погоду и быстро насыщают организм энергией.

Вода. Рекомендуется выпивать до 3 литров в день.

В холодное время года необходимо сократить потребление продуктов из белой муки (хлеб, торты, макароны). Они перегружают организм и могут усилить воспалительный процесс. Также следует ограничить сахар и сладости, поскольку эти виды продуктов замедляют работу иммунных клеток. Лучше отказаться от фастфуда, так как он ослабляет иммунитет, усиливает воспаление и снижает способность организма противостоять вирусам.

#диета #ОРВИ #простуда

