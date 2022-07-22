Питомник для животных за 675 млн тенге разрушается спустя два года работы

Псу под хвост?

675 млн тенге – именно столько в свое время было потрачено на питомник для бродячих животных, который сейчас, спустя лишь два года после приемки первых постояльцев, в буквальном смысле трещит по швам.

Причем трещать стены учреждения заставляют вовсе не живущие там в большом количестве кошки и собаки. Здание банально разрушается.

О том, как же так вышло, речь зашла на заседании постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, рассматривающей работу местного исполнительного органа по организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, прошедшем в столичном маслихате.

Началось все с выступления и. о. руководителя ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султана» Ерика Канафина, ставшего продолжением посещения группой депутатов изолятора временного содержания ГКП на ПХВ «Астана Ветсервис».

– По городу отловом собак и кошек занимаются четыре бригады ГКП на ПХВ «Астана Ветсервис». С начала года по настоящее время по итогам систематических объездов, а также по жалобам жителей напрямую или через службу IKomek 109 отловлено 4 326 бродячих животных. В рамках утвержденных Правил отлова бродячих кошек и собак все животные доставляются в изолятор временного содержания, где производится чипирование, вакцинация против бешенства. В вольерах животные находятся в течение 60 суток до возможного прихода хозяев. Далее они отправляются в питомники различных зоозащитных организаций, которые распределяют их хозяевам или желающим приобрести животных, – сообщил спикер, указав сумму, выделенную на все эти мероприятия в рамках программы 025, – свыше 258 млн тенге.

С изолятором своя беда: сейчас в нем содержится более 3 тыс. животных, что в шесть раз превышает допустимую норму размещения. Вопрос вроде как решается: акиматом выделен дополнительный земельный участок в районе спецЦОНа, где возводится модульный ангар вместимостью до 3 тыс. животных. Причина выбора участка в столь отдаленном районе – жалобы владельцев окрестных организаций: никому не нравится соседствовать с постоянно «гавкающей» территорией.

Вот тогда-то секретарь маслихата Ерлан Каналимов и задал вопрос: зачем же мучить животных теснотой, если можно перевезти их в такой хороший – новый и дорогой – питомник. Ведь 675 млн для чего-то тратились, создавались условия, почему не распределяете хвостатых?

«Рад бы в рай, да грехи не пус­кают», – было бы уместно ответить на это руководителю «Астана Ветсервиса» Аскару Ауельбеку. Но глава службы ограничился лишь констатацией факта: перевезти животных в питомник никак нельзя, потому что заведение не потянет присутствие тех, для кого оно предназначено. Состояние введенной в 2020 году (а должна была запуститься годом ранее) в эксплуатацию зоны оставляет желать лучшего в плане качества исполнения.

– Претензии по строительству были и в процессе возведения, – сознался Аскар Ауельбеков, – мы говорили, но к нам не прислушивались. В итоге объект принять-приняли, а заселиться не можем: разрушаются постройки.

Таким образом, в питомнике, предназначенном для нескольких сотен животных, обитают пока лишь 150 собак, большее количество грозит, очевидно, полным саморазрушением такого карточного домика. Реконструировать за счет нерадивого подрядчика вроде как нельзя: истекли гарантийные сроки. Правда, «Астана Ветсервис» пытается решить вопрос ремонта по-своему: мы, говорят, каждый раз при планировании просим выделить деньги на это дело, а нам столичное управление экономики и бюджетного планирования постоянно отказывает почему-то.

Почему коварное управление не дает денег, прокомментировал Ерлан Каналимов.

– То есть вы принимаете ненормальный объект, а потом просите деньги на его ремонт? А потом мы это расхлебываем? Это безответственность, это ваше упущение, не надо было принимать! – возмущался секретарь.

Но как говорится, после драки кулаками не машут, и дабы хоть как-то урегулировать ситуацию с бедовым питомником, было решено собрать и предос­тавить по объекту детальную информацию, в первую очередь касательно гарантийных сроков, ремонтировать питомник за счет городского бюджета – непозволительная роскошь.

Отдельный вопрос на заседании касался ситуации с бродячими животными в целом. И тут опять досталось «Астана Ветсервису», которые, как считают депутаты, работают спустя рукава. Батыр Котырев отметил, что ни у самого управления контроля и качества городской среды, ни у подотчетной им структуры нет системного подхода к решению проблемы с бродячими животными. В городе нет скрупулезного учета владельцев домашних животных, не проводится регулярное чипирование, нет карты содержания живности. Да и вообще – животные, в том числе домашние, гуляют и справляют свои естественные потребности повсеместно. Еще и кусаются!

– Была у нас такая хорошая инициатива – отдельные площадки для выгула собак, в 2018 году их начали строить. Районы занимаются благоустройством территорий домов, где необходимо возводить отдельные огороженные площадки для выгула собак, хозяева обязаны убирать за своими питомцами, – напомнил спикер.

Не все ладно не только в самом городе, но и вне центральных районов. В зеленом поясе появились стаи диких бродячих собак, которые представляют опасность для людей, выезжающих туда на отдых, и других животных и птиц, тех же фазанов, например. Все это должно решаться и регулироваться профильным ведомством. Правда, на это Аскар Ауельбеков возразил, что предложения от них поступали, обсуждались на совещании в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК (например, на законодательном уровне закрепить налоги на животных), только вот ни одно предложение не было поддержано.

Что касается Правил отлова, временного содержания и умерщ­вления животных в городе, то Ерлан Каналимов настоятельно рекомендовал заняться вопросами внесения изменений в действующие унифицированные правила, потому что специфика столицы требует корректировки. По словам секретаря маслихата, у нас отсутствует четкий регламент работы с момента отлова бродячего животного, необходимо отладить процесс с учетом мирового опыта.

Тут следует сделать отступ­ление и обратиться к позиции зоозащитников. Несколько дней назад одна из групп зооволонтеров выставила пост: «Нам очень нужна ваша поддержка!» Как оказалось, проект новых правил отлова был выпущен на общественные слушания еще 4 июля, только вот никто об это не знал. А принять участие можно было лишь до 19 июля. Вот волонтеры и кинули клич: голосуйте против!

– Они абсолютно не подходят для принятия в таком виде! Они очень общие, вырезаны все сроки содержания животных в отлове (напомним, сейчас это 60 дней. – Прим. авт.). Зато расписано умерщ­вление. Если все проголосуют против, правила будут отправлены на доработку, – умоляли защитники в соцсетях.

Публикация собрала почти тысячу лайков и несколько сотен комментариев. Остается надеяться на благоразумие и честность представителей городской власти и на то, что в нашей стране когда-то и правда, по-нас­тоящему изменится отношение к животным: миллионы будут тратить не на разваливающиеся питомники, а на пропаганду доброты и гуманности.