Общество
Питомник для животных за 675 млн тенге разрушается спустя два года работы
Елена Левкович, Нур-Султан

Псу под хвост?

675 млн тенге – именно столько в свое время было потрачено на питомник для бродячих животных, который сейчас, спустя лишь два года после приемки первых постояльцев, в буквальном смысле трещит по швам.

Причем трещать стены учреждения заставляют вовсе не живущие там в большом количестве кошки и собаки. Здание банально разрушается.

О том, как же так вышло, речь зашла на заседании постоянной комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, рассматривающей работу местного исполнительного органа по организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, прошедшем в столичном маслихате.

Началось все с выступления и. о. руководителя ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султана» Ерика Канафина, ставшего продолжением посещения группой депутатов изолятора временного содержания ГКП на ПХВ «Астана Ветсервис».

– По городу отловом собак и кошек занимаются четыре бригады ГКП на ПХВ «Астана Ветсервис». С начала года по настоящее время по итогам систематических объездов, а также по жалобам жителей напрямую или через службу IKomek 109 отловлено 4 326 бродячих животных. В рамках утвержденных Правил отлова бродячих кошек и собак все животные доставляются в изолятор временного содержания, где производится чипирование, вакцинация против бешенства. В вольерах животные находятся в течение 60 суток до возможного прихода хозяев. Далее они отправляются в питомники различных зоозащитных организаций, которые распределяют их хозяевам или желающим приобрести животных, – сообщил спикер, указав сумму, выделенную на все эти мероприятия в рамках программы 025, – свыше 258 млн тенге.

С изолятором своя беда: сейчас в нем содержится более 3 тыс. животных, что в шесть раз превышает допустимую норму размещения. Вопрос вроде как решается: акиматом выделен дополнительный земельный участок в районе спецЦОНа, где возводится модульный ангар вместимостью до 3 тыс. животных. Причина выбора участка в столь отдаленном районе – жалобы владельцев окрестных организаций: никому не нравится соседствовать с постоянно «гавкающей» территорией.

Вот тогда-то секретарь маслихата Ерлан Каналимов и задал вопрос: зачем же мучить животных теснотой, если можно перевезти их в такой хороший – новый и дорогой – питомник. Ведь 675 млн для чего-то тратились, создавались условия, почему не распределяете хвостатых?

«Рад бы в рай, да грехи не пус­кают», – было бы уместно ответить на это руководителю «Астана Ветсервиса» Аскару Ауельбеку. Но глава службы ограничился лишь констатацией факта: перевезти животных в питомник никак нельзя, потому что заведение не потянет присутствие тех, для кого оно предназначено. Состояние введенной в 2020 году (а должна была запуститься годом ранее) в эксплуатацию зоны оставляет желать лучшего в плане качества исполнения.

– Претензии по строительству были и в процессе возведения, – сознался Аскар Ауельбеков, – мы говорили, но к нам не прислушивались. В итоге объект принять-приняли, а заселиться не можем: разрушаются постройки.

Таким образом, в питомнике, предназначенном для нескольких сотен животных, обитают пока лишь 150 собак, большее количество грозит, очевидно, полным саморазрушением такого карточного домика. Реконструировать за счет нерадивого подрядчика вроде как нельзя: истекли гарантийные сроки. Правда, «Астана Ветсервис» пытается решить вопрос ремонта по-своему: мы, говорят, каждый раз при планировании просим выделить деньги на это дело, а нам столичное управление экономики и бюджетного планирования постоянно отказывает почему-то.

Почему коварное управление не дает денег, прокомментировал Ерлан Каналимов.

– То есть вы принимаете ненормальный объект, а потом просите деньги на его ремонт? А потом мы это расхлебываем? Это безответственность, это ваше упущение, не надо было принимать! – возмущался секретарь.

Но как говорится, после драки кулаками не машут, и дабы хоть как-то урегулировать ситуацию с бедовым питомником, было решено собрать и предос­тавить по объекту детальную информацию, в первую очередь касательно гарантийных сроков, ремонтировать питомник за счет городского бюджета – непозволительная роскошь.

Отдельный вопрос на заседании касался ситуации с бродячими животными в целом. И тут опять досталось «Астана Ветсервису», которые, как считают депутаты, работают спустя рукава. Батыр Котырев отметил, что ни у самого управления контроля и качества городской среды, ни у подотчетной им структуры нет системного подхода к решению проблемы с бродячими животными. В городе нет скрупулезного учета владельцев домашних животных, не проводится регулярное чипирование, нет карты содержания живности. Да и вообще – животные, в том числе домашние, гуляют и справляют свои естественные потребности повсеместно. Еще и кусаются!

– Была у нас такая хорошая инициатива – отдельные площадки для выгула собак, в 2018 году их начали строить. Районы занимаются благоустройством территорий домов, где необходимо возводить отдельные огороженные площадки для выгула собак, хозяева обязаны убирать за своими питомцами, – напомнил спикер.

Не все ладно не только в самом городе, но и вне центральных районов. В зеленом поясе появились стаи диких бродячих собак, которые представляют опасность для людей, выезжающих туда на отдых, и других животных и птиц, тех же фазанов, например. Все это должно решаться и регулироваться профильным ведомством. Правда, на это Аскар Ауельбеков возразил, что предложения от них поступали, обсуждались на совещании в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК (например, на законодательном уровне закрепить налоги на животных), только вот ни одно предложение не было поддержано.

Что касается Правил отлова, временного содержания и умерщ­вления животных в городе, то Ерлан Каналимов настоятельно рекомендовал заняться вопросами внесения изменений в действующие унифицированные правила, потому что специфика столицы требует корректировки. По словам секретаря маслихата, у нас отсутствует четкий регламент работы с момента отлова бродячего животного, необходимо отладить процесс с учетом мирового опыта.

Тут следует сделать отступ­ление и обратиться к позиции зоозащитников. Несколько дней назад одна из групп зооволонтеров выставила пост: «Нам очень нужна ваша поддержка!» Как оказалось, проект новых правил отлова был выпущен на общественные слушания еще 4 июля, только вот никто об это не знал. А принять участие можно было лишь до 19 июля. Вот волонтеры и кинули клич: голосуйте против!

– Они абсолютно не подходят для принятия в таком виде! Они очень общие, вырезаны все сроки содержания животных в отлове (напомним, сейчас это 60 дней. – Прим. авт.). Зато расписано умерщ­вление. Если все проголосуют против, правила будут отправлены на доработку, – умоляли защитники в соцсетях.

Публикация собрала почти тысячу лайков и несколько сотен комментариев. Остается надеяться на благоразумие и честность представителей городской власти и на то, что в нашей стране когда-то и правда, по-нас­тоящему изменится отношение к животным: миллионы будут тратить не на разваливающиеся питомники, а на пропаганду доброты и гуманности.

Популярное

Все
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
Центральная Азия: сплоченность и сотрудничество в интересах развития
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие вокруг света
Дело мастера боится
Пленительные французские мелодии
Что в имени твоем?
Жизнь – приключение
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
С рекордом первенства планет!
Встречи с избирателями
Готовимся к поединкам
Всевидящий глазок
Алтын сақа
Кто за старшего?
Работать должна молодежь
Процесс пошел
Хлебом единым
Путь добрых дел
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории обсуждают в Казнете
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Общество
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в А…
Общество
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в К…
Общество
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие …
Общество
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]