Пицца стала самым фотографируемым блюдом в мире

Список самых фотографируемым блюд в INSTAGRAM возглавила пицца, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Euromag.ru
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К такому результату пришло агентство Klaus Davinо, которое проводило исследование по инициативе прославленного итальянского шефа Алессио Мекоцци. Согласно полученным данным, в этой соцсети насчитывается более 17 млн снимков пиццы.
Вопреки ожиданиям, чаще всего это блюдо фотографируют не в Италии, а в США. Количество снимков пиццы из Нью-Йорка составляет 6,1% от общего числа, в то время как неапольских — 2,1%, римских — 0,7%, миланских — 1,6%, а 0,8% — из Болоньи. Это не случайно: согласно статистике, американец в среднем съедает 13 кг пиццы в год, что почти вдвое больше, чем в Италии, сообщает Рамблер.Новости
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На последнем месте аппетитной десятки оказался гамбургер. Чаще всего этот сэндвич выкладывают в Сеть лондонцы (4,7%). Также интересно, что снимки с суши чаще делают в Милане (2,7%), а французское печенье "макарон" популярнее в Бангкоке (8,7%), чем в Париже (6%).