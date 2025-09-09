Такое поручение дал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерству туризма и спорта совместно с регионами поручено в срок до 1 октября текущего года разработать План-график по приватизации футбольных клубов.

Напомним, что этот вопрос поднял в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил о своем поручении об ограничении финансирования легионеров из бюджета.

"Депутаты поддержали эту инициативу, приняли соответствующий закон. Но нельзя этим ограничиваться, надо идти дальше. Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это им выражаю благодарность", - сказал Глава государства.

Он также выразил мнение, что коммерциализацию футбола нужно продолжать.