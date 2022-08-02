Фото: Kazpravda.kz
Недвижимость
Строить меньше жилья предлагают в Нур-Султане и Алматы
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане предлагают пересмотреть план ввода жилья. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"До конца текущего года доступ к услугам водоснабжения получат 18,6 млн человек. Уровень очистки сточных вод в городах будет доведён до 77,5%. Обеспеченность общедомовыми приборами учёта тепла и воды будет доведена до 76%. Объём ввода жилья составит 15,1 млн квадратных метров", – отметил спикер. 

По его словам, вследствие урбанизации и роста объёмов нового строительства с каждым годом растет нагрузка на имеющуюся инфраструктуру, растет и потребность в энергоресурсах, в частности, в городах Нур-Султане и Алматы.

"В этой связи этими городами было предложено ежегодно вводить в эксплуатацию объёмы жилья, исходя из готовности инженерной инфраструктуры – в столице не более 2 млн квадратных метров и в городе Алматы – 1,5 млн квадратных метров, о чем было доложено Главе государства. Исходя из вышесказанного, просим поддержать предложение на снижение плана ввода жилья в текущем году в объеме 15,1 млн квадратных метров и, начиная с 2023 года, предусмотреть объемы жилищного строительства с ежегодным приростом в 200 тысяч квадратных метров", – дополнил министр. 

 

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