Наркоплантация укрывалась в зарослях саксаула в Кызылординской области (видео)

Четырех жителей города Кызылорды задержали за культивирование крупного наркопосева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Четверо безработных жителей Кызылорды выращивали 1 086 кустов конопли среди зарослей шенгеля и саксаула в 265 км от аула Кызылкум Казалинского района. Специально выращенная конопля достигла 20 см в высоту.

Преступный квартет задержали в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» сотрудники прокуратуры, акимата и полиции.

На месте также обнаружили 723 грамма высушенной марихуаны, 2 шалаша из веток саксаула, газовый баллон, инструменты для культивирования конопли.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Казалинского районного отдела полиции.

Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере».