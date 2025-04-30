Cотрудники полиции Акмолинской области пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений в селе Тайтобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские обнаружили, что местный житель организовал в своем доме фитолабораторию по выращиванию марихуаны.

Как установлено в ходе следствия, весной прошлого года он приобрел жилой дом, закупил специальное оборудование и семена, а затем начал выращивать наркотическое растение якобы для личного употребления.

Из подвального помещения дома оперативники изъяли кусты марихуаны, вентиляторы, удобрения, семена и иное оборудование, используемое для культивирования. По словам задержанного, все необходимое он заказывал в магазинах столицы и через интернет, а сам процесс изучал самостоятельно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие следственные действия.