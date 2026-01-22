При этом регулярные инспекторские выезды вновь назначенного акима по районам, знакомство с производственной и социальной сферой вроде как подтверждают намерения местной власти улучшать показатели жизнедеятельности всех городских структур. Принимаются различные программы, обсуждаются градостроительные перспективы и предлагаемые реформы.

Поначалу такие действия воспринимаются с пониманием: мегаполис огромен по территории, накопившихся проблем – масса, за короткий период все направления деятельности не охватишь. Но проходят недели, месяцы, а в городской жизни ничего не меняется. Функционирование предприятий и различных служб идет по накатанной годами колее.

Особую тревогу горожан вызывает близкая им коммунальная сфера: жилой фонд стареет, вместе с ним изнашиваются внутридомовые сети, но только аварийные ситуации побуждают коммунальщиков что-то менять.

Эта сфера полностью отдана на откуп председателям КСК и ОСИ, которые далеко не всегда имеют понятие, чем им надо заниматься, помимо сбора денег. И тот факт, что не происходит массовых аварий, скорее, можно отнести к везению, запасу прочности коммуникаций. Районные акиматы делами КСК и ОСИ не занимаются, а в случае возникновения конфликтных ситуаций между жильцами и руководителями данных структур, недолго думая, отсылают противоборствующие стороны с их проблемами в суд.

Но далеко не каждый горожанин имеет силы, время, желание и деньги на то, чтобы отстаивать свои интересы в суде. Чем, собственно, и пользуются нерадивые председатели КСК.

Вместе с тем ухудшается уборка дворов, которую курируют рай­акиматы. В летние месяцы большой проблемой становится полив насаж­дений на придомовой территории. Даже деревья, высаженные по весне в рамках кампаний по озеленению улиц, не всегда доживают до осени.

Есть вопросы и к видовому составу насаждений: в погоне за экзотикой в агрессивную городскую среду, сдоб­ренную химическими смесями для борьбы с гололедом, выхлопными газами и ядовитой пылью, пытаются высадить деревья и кустарники, не выдерживающие таких условий. А если еще и с поливом проблемы, то результатом становятся аллеи из засохших деревьев и кустарников.

В результате в городе уже появились и интенсивно размножаются в больших количествах невиданные ранее в здешних местах вредители, пожираю­щие зелень. Вместе с завезенными из-за границы саженцами получен букет из нетипичных для Алматы фитонедугов. Происходит это в том числе из-за затянувшихся в реализации программ по экологии.

Не меньшая набившая оскомину проблема для мегаполиса, на которую неоднократно указывал Президент страны, – точечная застройка. На «пятачках» земли вырастают огромные жилые комплексы, при этом никто не обращает внимания на многократно возрастающую нагрузку на инженерные коммуникации, на то, что близлежащие школы и детские сады попросту не способны обеспечить местами всех рядом проживающих детей.

Как итог по утрам начинается лихорадочная их перевозка из одного района в другой – к месту школьной учебы или нахождения детского сада. А это дополнительная нагрузка на городские магистрали, которые и так не справляются с растущими потоками автотранспорта. Короче, акимы меняются, а городские проб­лемы остаются, и гражданам приходится с этим жить.