Планы по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти озвучили в Минэнерго

Проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти разработан в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

"В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти. Так, акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", – заявил Болат Акчулаков.

Также, по его словам, к 2029 году планируется завершить проект расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн. тонн. Это позволит нарастить объемы переработки до 21 млн. тонн в год.

"Главой государства поставлена задача довести объем производства товарного газа до 30 млрд. м3 к 2029 году.На месторождении Кашаган будут реализованы 2 завода по переработке попутного газа мощностью 1,1 млрд. м3 и 2 млрд. м3. Кроме того, в 2023 году будет принято решение по переработке Карачаганакского газа на ГПЗ "ЖаикМунай", что позволит увеличить переработку газа на 4 млрд. м3", – резюмировал министр.