Планы по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти озвучили в Минэнерго

Проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти разработан в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти. Так, акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", – заявил Болат Акчулаков.
Также, по его словам, к 2029 году планируется завершить проект расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн. тонн. Это позволит нарастить объемы переработки до 21 млн. тонн в год.
"Главой государства поставлена задача довести объем производства товарного газа до 30 млрд. м3 к 2029 году.На месторождении Кашаган будут реализованы 2 завода по переработке попутного газа мощностью 1,1 млрд. м3 и 2 млрд. м3. Кроме того, в 2023 году будет принято решение по переработке Карачаганакского газа на ГПЗ "ЖаикМунай", что позволит увеличить переработку газа на 4 млрд. м3", – резюмировал министр.