Плац-концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Астане

7 мая в 11.00 часов на площади Қазақ елі в Астане состоится плац-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

В рамках мероприятия зрителей ждет праздничная программа с участием военных оркестров и парадных расчетов государственных органов. Также будут представлены элементы строевой подготовки и показательные выступления церемониальных подразделений.

В плац-концерте примут участие представители Служба государственной охраны Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Национальная гвардия МВД Республики Казахстан, Пограничная служба КНБ Республики Казахстан и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.