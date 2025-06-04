Плац-концерт впервые провели в Астане

Культура,Столица
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В показательной демонстрации приняло участие более ста сотрудников Службы государственной охраны РК

Фото Президентского центра УДП РК

На площадке перед зданием Президентского центра УДП РК состоялся плац-концерт роты Почетного караула и Президентского оркестра Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны РК, посвященный Дню Государственных символов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Инициатором этого мероприятия явился Президентский центр УДП РК.

В рамках программы плац-концерта были организованы дефиле роты Почетного караула Президентского полка «Айбын» СГО РК и исполнение Президентским оркестром национальных и современных музыкальных композиций. Всего в показательной демонстрации приняло участие более ста сотрудников Службы государственной охраны РК. 

Подобные церемонии на постоянной основе проводятся в Букингемском дворце в Лондоне (Великобритания), мемориальном комплексе Ататюрка в Анкаре (Турция), у могилы Неизвестного солдата в Афинах (Греция), в Московском Кремле (Россия), в резиденции Папы Римского (Ватикан).

Президентский центр РК намерен организовывать подобные церемонии на ежегодной основе, что в свою очередь будет способствовать продвижению имиджа Казахстана, привлечению отечественных и зарубежных гостей, а также в перспективе станут одной из туристических достопримечательностей столицы.

Зрителями шоу-программы выступили государственные и общественные деятели, депутаты Парламента РК, представители государственных органов, общественных организаций, СМИ, профессорско-преподавательского состава и студенты вузов, учащиеся школ, лицеев и колледжей, а также жители столицы и гости города.

 

#Астана #первый #плац-концерт

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