Бектенов провел переговоры с премьером Грузии

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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, прибывшим в РК с официальным визитом. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества с упором на развитие торгово-экономических связей, расширение взаимодействия в области транспорта и логистики, транспортировки нефти и нефтепродуктов, цифровых технологий, сельского хозяйства, туризма и др.



Олжас Бектенов отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев придает особое значение укреплению двустороннего сотрудничества с Грузией. Активный диалог на разных уровнях способствует дальнейшей диверсификации и расширению двустороннего товарооборота. Сегодня казахстанско-грузинские отношения динамично развиваются по всем направлениям.





Работа по увеличению торгового оборота ведется в рамках совместной Межправительственной комиссии. Реализуется Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота на 2023-2026 годы. Номенклатура экспортируемой продукции из Казахстана пополняется новыми видами несырьевых товаров. Принимаются меры по продвижению 35 видов отечественных товаров на сумму свыше $66 млн на рынок Грузии. В перечне — продукция нефтехимической, металлургической отраслей, пищевой, химической промышленностей и машиностроения.



В ходе переговоров внимание было уделено наращиванию транзитно-транспортного взаимодействия посредством раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Ожидается, что принимаемые меры позволят к 2027 году увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 млн тонн в год. Кроме того, подчеркнута важность продолжения работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок грузов по маршруту. При этом казахстанские компании также участвуют в наращивании мощностей в Грузии. В текущем году планируется запуск нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти, который строит казахстанская транспортно-логистическая инвестиционная группа.

«За прошлый год объем перевозок по ТМТМ увеличился на 62%, до 4,5 млн тонн. С целью наращивания потенциала маршрута, а также устранения «узких» мест нами проводится работа по улучшению инфраструктуры, портовых и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям», – подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе обозначил заинтересованность Грузии в развитии и укреплении двусторонних связей с Казахстаном.

«Это мой первый и, безусловно, важный официальный визит в Казахстан, нацеленный на усиление экономического и культурного взаимодействия. На сегодня между нашими государствами имеются большие достижения в различных направлениях сотрудничества. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Казахстаном», – отметил Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, премьер-министры обсудили взаимодействие стран в области транспортировки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. Так, в прошлом году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было отгружено 1,4 млн тонн казахстанской нефти. Цель – поэтапное увеличение объемов отгрузки сырья до 2,2 млн тонн в год.

Перспективным является сотрудничество в области сельского хозяйства. Объем товарооборота продукции АПК по итогам 2024 года вырос на 12,3% и составил $71,2 млн. У казахстанского бизнеса имеется потенциал увеличения поставок на грузинский рынок муки и зерна, растительных масел, макаронных изделий, баранины и говядины, молочных продуктов, кондитерских изделий и др.

Отмечены общие интересы в развитии взаимодействия в области подготовки кадров и научного обеспечения агропромышленного комплекса, в том числе по проведению совместных научных исследований. Успешным примером кооперации бизнеса является проект, реализуемый отечественными компаниями ТОО «QVM Technology», Ordabasy Group и «Ервира» совместно с грузинской компанией Olive Georgia по экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев на территории РК.

Также были подняты вопросы сотрудничества и обмена опытом в области цифровизации и туризма.

По итогам переговоров премьер-министры Казахстана и Грузии подтвердили намерение развивать и укреплять торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.