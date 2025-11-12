По данным АТР

Дмитрий Норкин

Ассоциация теннисис­тов-профессионалов (АТР) представила обнов­ленную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах.

На первое место вернулся знаменитый испанец Карлос Алькарас. Сразу за ним следует итальянский спортсмен Янник Синнер, а третье место сохранил немецкий теннисист Александр Зверев. Что касается лучшего теннисиста Казахстана в одиночном разряде Александра Бублика, то он также укрепил свою позицию, поднявшись на две строчки, и теперь занимает 11-е место.

В эти дни в Италии стартовал Итоговый теннисный турнир среди мужчин (у женщин, как известно, победила казахстанка Елена Рыбакина) и среди запасных игроков находится как раз-таки Бублик. С турнира снялись серб Новак Джокович (4-е место ATP) и британец Джек ­Дрейпер (10-е место), и это прекрасный шанс для казахстанца сразиться с лучшими игроками планеты.

