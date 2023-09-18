По дорогам Кызылорды

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Кошкарбек Тусипов

Из 19 команд всадников, принимающих и принимавших участие в беспрецедентном конном марафоне-байге, в строю осталось лишь девять.

фото организаторов марафона-байги

Очередные три дня длинного путешествия прошли по территории Кызылординской облас­ти. Они были непростыми для наездников и их верных товарищей – скакунов. И все же люди и благородные животные с упрямством продолжают преодолевать все препятствия на пути.

По итогам девятого этапа первой к финишной черте пришла команда Алматинской области, представители Костанайской области стали вторыми, а всадники из Жетысу – третьими.

К сожалению, в первой половине дня сошла с дистанции команда Жамбылской области. Как рассказала главный судья соревнования Надежда Гробер, у них одна из лошадей получила травму на маршруте. «Видимо, попала в ямку, их здесь очень много, и повредила себе ногу», – рассказала она.

Вместе с тем два жамбылских всадника решили продолжить путь, но уже в специальной коман­де под названием «Рекорд», где участвуют наездники и лошади из других, ранее выбывших дружин. Все это происходит строго с разрешения и под контролем ветеринарных врачей.

На десятом этапе к числу не дошедших до финиша команд присоеди­нились представители области Улытау и Алматинской области.

Одна из лошадей из команды Алматинской области сильно устала в пути и не смогла продолжить дистанцию (без нее же в группе оказался недобор), а в команде области Улытау у лошади от жары участилось сердце­биение. Поэтому ветеринары рекомендовали не рисковать ее здоровьем и сняться с марафона-байги.

Напомним, ранее из марафона выбыли команды Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Кызылординской областей, а также города Шымкента. По итогам десятого этапа первой стала команда Туркестанской области, за ней пришли представители Мангистауской и Костанайской областей.

11-й этап марафона впервые обошелся без ощутимых потерь. До финиша дошли практически все, кроме капитана команды Мангистауской области – так что всадники теперь продолжат путь без своего лидера.

Вместе с тем всадники и кони уже преодолели 1 050 км пути. Команда Туркестанской области во второй раз финишировала первой, представители Актюбинской области стали вторыми, а наездники из Костанайской области третьими.

В общем зачете по итогам 11 дней лидирует все та же Мангистауская область, которая затратила на переход 74 часа 10 минут и 29 секунд. Второе место у костанайцев (74 часа 29 минут и 43 секунды). Замыкают тройку лидеров актюбинцы (75 часов 1 минута и 56 секунд).

#Астана #марафон #Туркестан #байга

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