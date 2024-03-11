Подозреваемого в краже задержали по отпечатку пальца в Павлодаре

Криминал
47
Дана Аменова
Корреспондент

Злоумышленник совершил кражу мобильного телефона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, жительница областного центра сообщила о краже мобильного телефона. В канун нового 2024 года она пригласила к себе домой незнакомого мужчину, чтобы вместе встретить праздник. После его ухода женщина обнаружила пропажу дорогостоящего сотового телефона.

Прибывший на место происшествия криминалист Сагадат Сарсимбинов проявил мастерство при обнаружении и изъятии следов преступника. Он выявил один единственный след пальца руки, оставленный преступником.

Используя автоматизированную дактилоскопическую систему, установил подозреваемого в краже жителя Павлодара. Мужчина задержан и дал признательные показания.

– Благодаря умелым действиям криминалиста и добросовестного отношения к своим служебным обязанностям, мобильный телефон был возвращен законной владелице. Сагадат Сарсимбинов поступил на службу в полицию в 2008 году. В июне 2023 года назначен на должность криминалиста оперативно-криминалистической группы северного отдела полиции УП Павлодара. Коллеги отзываются о нем, как о профессионале своего дела, который стремится в срок выполнять все поставленные задачи. В обращении с гражданами и коллегами по работе вежлив и внимателен, – рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

Правоохранители добавили, что за текущий период 2024 года эксперты-криминалисты Павлодарской области провели 242 исследования.
 

#задержание #полиция #Павлодар #подозреваемый #кража #пальцы #отпечаток

Популярное

Все
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Юношу из Щучинска, сумевшего задержать опасного, объявленного в розыск преступника, наградили полицейские
Нуждается ли пенсионная система в реформировании?
Уральским врачам дважды за последний месяц пришлось спасать жизни людей в экстремальных ситуациях
В области Абай из-за перелива талых вод закрыта трасса
В области Абай общественники провели проверку качества уличного освещения
«Глядеть в оба» не получается
Карагандинец отсудил денежную компенсацию у дорожной организации, по вине которой въехал в колодец и повредил свою машину
Петропавловск, бывший лидер по темпам ремонта многоэтажных домов, сегодня в числе аутсайдеров
Будущее – за «Болашаком»
Официальный полигон твердо-бытовых отходов наконец-то появился в Кокшетау
Принятый два года назад резонансный закон об ответственном обращении с животными планируют изменить
Землетрясение все же можно предсказать?
Лакокрасочное предприятие из Талдыкоргана способно полностью закрыть потребности всех дорожников республики в разметочных материалах – был бы спрос
Комфортные школы планируются не комфортными
Туристический потенциал Катон-Карагайского района получил высокую оценку на международной выставке ITB Berlin 2024
А поговорить?..
Лидеры – «Тобол» и «Астана»
Семинары для организаторов выборов
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
«BIRLIK» – и этим все сказано
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Сильные люди
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Налоговик под видом сдачи декларации оформлял на граждан он…
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомлени…
Астанчанин переворачивал камеры видеонаблюдения в подъезде
Задержаны участники поножовщины в Туркестанской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]