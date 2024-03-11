Подозреваемого в краже задержали по отпечатку пальца в Павлодаре

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Как уточняется, жительница областного центра сообщила о краже мобильного телефона. В канун нового 2024 года она пригласила к себе домой незнакомого мужчину, чтобы вместе встретить праздник. После его ухода женщина обнаружила пропажу дорогостоящего сотового телефона.

Прибывший на место происшествия криминалист Сагадат Сарсимбинов проявил мастерство при обнаружении и изъятии следов преступника. Он выявил один единственный след пальца руки, оставленный преступником.

Используя автоматизированную дактилоскопическую систему, установил подозреваемого в краже жителя Павлодара. Мужчина задержан и дал признательные показания.

– Благодаря умелым действиям криминалиста и добросовестного отношения к своим служебным обязанностям, мобильный телефон был возвращен законной владелице. Сагадат Сарсимбинов поступил на службу в полицию в 2008 году. В июне 2023 года назначен на должность криминалиста оперативно-криминалистической группы северного отдела полиции УП Павлодара. Коллеги отзываются о нем, как о профессионале своего дела, который стремится в срок выполнять все поставленные задачи. В обращении с гражданами и коллегами по работе вежлив и внимателен, – рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

Правоохранители добавили, что за текущий период 2024 года эксперты-криминалисты Павлодарской области провели 242 исследования.

