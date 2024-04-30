На 105 млн тенге субсидировались «фермеры» по подложным документам
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Прокуратура Жамбылской области сообщила о хищении бюджетных средств на 105 млн тенге, передает Kazpravda.kz
Эти деньги направлялись в отрасль в рамках госпрограммы развития АПК на 2017-2021 годы.
Установлено, что два жителя области подделали документы от имени 108 крестьян и незаконно получили 105,3 млн тенге, выделенные на субсидирование расходов по приобретению сельхозтехники.
«По факту мошенничества прокуратура района зарегистрировала досудебное производство по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Мошенничество». Расследование уголовного дела поручено областному департаменту экономических расследований. Ведется следствие», – сообщили в госоргане.