По пути реформ

Референдум
85
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Традиционно высокую активность на референдуме проявили люди старшего поколения.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

На участке для голосования № 350 в селе Отеген-батыра мы встретили 70-летнего ­Гафуржана Суюндикова, пришедшего отдать гражданский долг вместе с супругой, сыном и снохой. Ветеран долгие годы трудился в сфере энергетики, а ныне занимается общест­венной деятельностью, возглавляя поселковый Совет аксакалов.

Придя голосовать одним из первых, Гафуржан Беккожаевич дал бата – благословение, пожелав родной стране и народу мира, процветания и благополучия. По его словам, нынешний республиканский, всенародный референдум играет важную роль в жизни казахстанцев. Это еще один значимый шаг на пути развития гражданского общества.

– Будучи патриотами, мы не должны оставаться в стороне от столь полезных преобразований, – подчеркнул ветеран. – Считаю, долг каждого казахстанца – внести вклад в это благое дело, ибо от нашего выбора зависит будущее страны. Сегодня в условиях царящей в мире глобальной нестабильности как никогда важны мнение народа, уровень доверия граждан к руководству республики, которое воплощает в жизнь институциональные реформы. И этот референдум стал связующим звеном между властью и народом. После голосования на основе учета голосов мы узнаем, по какому пути пойдет Казахстан.

В этом же поселке проголосовала ветеран труда, заслуженный деятель искусств 90-летняя Торткен Кененова. Она дочь народного акына, композитора и сказителя, кюйши Кенена Азербаева. Торткен Кененова проделала большую работу по сохранению наследия отца, благодаря чему многие произведения мастера получили новую жизнь и стали доступны широкой аудитории.

– Думаю, масштабная подготовка к этому важному политическому событию никого не оставила равнодушным, – сказала Торткен Кененова. – Для меня крайне важно быть вместе со страной, участвовать в принятии судьбоносных для нее решений. Так мы воспитаны, такое отношение заложено в нас с детства. Хочу, чтобы представители молодого поколения так же болели за будущее Родины. Уверена, все казахстанцы ожидают от результатов референдума улучшений в экономической и общест­венной жизни.

На участки для голосования в сопровождении внуков и правнуков пришли ветераны Великой Отечественной войны 103-летний Алим Кебиров и 102-летний ­Солтанбай Жарыкбасов.

– Мы пережили ужасы войны, многие мои друзья не вернулись с фронта, – отметил житель села Бахар Уйгурского района Алим Кебиров. – Я по-прежнему слежу за новостями и сегодня очень беспокоюсь о ситуации в мире. Война не щадит никого: ни молодых, ни старых. Желаю, чтобы наша страна и народ были всегда в безопасности.

В свою очередь фронтовик, заслуженный педагог Казахстана ­Солтанбай Жарыкбасов сказал, что в такой ответственный для Родины момент он не может оставаться в стороне. Аксакал, воспитавший 78 детей, внуков, правнуков и праправнуков, сделал выбор в пользу будущих поколений, пожелав всем казахстанцам мирного неба над головой.

Несколько поколений жителей села Алга Енбекшиказахского района, где проживает Солтанбай Жарыкбасов, – его ученики. Выйдя на заслуженный отдых, он долгие годы возглавлял Совет старейшин сельского округа. Педагогические знания и талант сделали ветерана незаменимым в общественной работе.

К слову, в день голосования в регионе состоялся ряд мероприятий, на которых царила праздничная атмосфера. В их числе – автопробег ретромашин, украшенных государственными флагами, концерт этнобрейк-группы, а также «Бауырсақ party». Жители города Алатау посадили Аллею референдума, символизирующую единство и общест­венное согласие. По словам организаторов, цель этих акций – привлечь внимание граждан к электоральному процессу.

