По ту сторону «колючки»

Руководителей государственных учреждений, их заместителей и заместителей акимов районов и городов области пригласили на необычную экскурсию. Точнее, вменили в обязанность непременно побывать в исправительном учреждении № 69 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, ведь поездка эта не обещала положительных эмоций, и добровольно отправиться на зону желающих было немного.

Руководящий состав исправительного учреждения постарался показать, что называется, без прикрас, как живут осужденные, чем наполнен их день. Чиновники наглядно ознакомились с условиями содержания заключенных, бытом, распорядком дня и требования­ми к жизни за колючей проволокой.

Государственные служащие за день, проведенный на зоне, осмотрели помещения для содержания заключенных, посетили следственный изолятор, побывали в отдельной камере и столовой, изучив меню осужденных, оценили дворы для ежедневных прогулок.

Специалисты считают, что такие экс­курсии эффективны и способствуют снижению уровня коррупции, ведь они направлены на профилактику коррупционных правонарушений, призваны разбудить у чиновников чувство самосохранения и тем самым уберечь их от нарушения закона.