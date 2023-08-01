По ту сторону «колючки» Свежий выпуск 1 августа 2023 г. 1:00 0 Любовь Доброта Государственным служащим Туркестанской области показали, где могут они оказаться, если не будут следовать букве и духу закона. Руководителей государственных учреждений, их заместителей и заместителей акимов районов и городов области пригласили на необычную экскурсию. Точнее, вменили в обязанность непременно побывать в исправительном учреждении № 69 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, ведь поездка эта не обещала положительных эмоций, и добровольно отправиться на зону желающих было немного. Руководящий состав исправительного учреждения постарался показать, что называется, без прикрас, как живут осужденные, чем наполнен их день. Чиновники наглядно ознакомились с условиями содержания заключенных, бытом, распорядком дня и требованиями к жизни за колючей проволокой. Государственные служащие за день, проведенный на зоне, осмотрели помещения для содержания заключенных, посетили следственный изолятор, побывали в отдельной камере и столовой, изучив меню осужденных, оценили дворы для ежедневных прогулок. Специалисты считают, что такие экскурсии эффективны и способствуют снижению уровня коррупции, ведь они направлены на профилактику коррупционных правонарушений, призваны разбудить у чиновников чувство самосохранения и тем самым уберечь их от нарушения закона. #Туркестанская область #МВД #акимы #госслужащие #экскурсия #зона #заместители