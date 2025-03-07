По зову сердца

Терпение и труд все перетрут!

Знаете, какое главное качество у женщин в погонах? Терпение! Сержанту 3-го класса Розе Бутановой терпения не занимать. Роза Маратовна всегда приветлива, спокойна и рассудительна, ведь по долгу службы она постоянно контактирует с людьми: что-то объясняет, рассказывает, помогает. А еще, отмечают сослуживцы, Роза Маратовна всегда стильно выглядит, и это, согласитесь, особое умение в условиях ношения военной формы.

А ведь в юности она и не планировала оказаться в армии. Поч­ти круглая отличница в школе, староста класса, как говорится, «спортсменка-комсомолка», Роза избрала медицинскую стезю. Хотя задатки были скорее творческие: любимый предмет в школе – литература, она даже состояла в школьной редколлегии. Но любовь к биологии пересилила: не поступив изначально на факультет «лечебное дело» (не прошла по конкурсу), девушка подала документы в Костанайский медицинский колледж, а после его окончания устроилась акушеркой в женскую консультацию родильного дома города Костаная. Может, так бы и посвятила всю жизнь таинству рождения, но вмешался случай, а вернее – так распорядилась судьба.

Уставшая, после смены Роза ехала домой на автобусе. Через пару остановок в салон вбежали девчонки-подружки. Хотели сесть вместе, а свободных парных сидений нет. И тогда они попросили паренька, ехавшего этим же маршрутом: «Уступите, пожалуйста, вот свободное место возле девушки». Парень пересел к Розе, галантно представился: «Арман».

– Ухаживал он красиво: приглашал на концерты, дарил цветы, даже привозил на работу обеды, когда знал, что у меня нет времени выйти перекусить. И вдруг через несколько месяцев сообщает: его переводят по службе в Петропавловск! И следом: «Выходи за меня замуж!» – вспоминает Роза Маратовна.

Свадьбу сыграли в 1999 году в областном центре Северо-Казах­станской области. Супруга ушла в декрет, и какое-то время молодые наслаждались семейным уютом.

А потом начались переезды: Кокшетау, Актау, Усть-Каменогорск, Астана. Везде приходилось заново налаживать быт, привыкать к погоде. В 2004 году отпуск по уходу за ребенком закончился, и молодая женщина начала службу в актауской спецчасти 3502 – сначала писарем тыла, затем начальником продовольственного склада воинской части 6656.

– В 2006 году мужа направили в Москву на двухгодичную учебу, а я с пятилетней дочкой осталась в Актау. Виделись с супругом два раза в год – зимой и летом, летали к нему в Москву или он приезжал в отпуск. Честно скажу, непросто было одной с маленьким ребенком. Бывало и так: у меня учебная тревога, и мы вдвоем с дочкой бежим в часть, у меня за плечами свой рюкзак с вещами, у дочки – свой. Прошло построе­ние – веду ребенка в детский сад, потому что больше некому, не было у нас родни в тех местах, – рассказывает Роза Маратовна.

Помнит такие «веселые старты» и дочь. Аружан сейчас уже студентка одного из европейских вузов. Говорит, рано поняла, какая у родителей непростая служба. Да и ей самой в чем-то пришлось непросто: менялся город – менялись и школы, порой грустно было расставаться с друзьями, но, к счастью, никогда не возникало проблем с адаптацией на новом месте.

Наверное, именно те времена и научили Розу Маратовну бесконечному терпению: ждать, не жаловаться, принимать обстоятельства. Воссоединилась семья лишь в 2010 году, когда по окончанию учебы полковника Армана Бутанова отправили служить в Усть-Каменогорск. И уже там Роза Маратовна продолжила службу в воинской части 5518, позже в части 3477 – начальником КЭС, вещевого и продовольственного склада.

Перебравшись в Астану, Роза Бутанова прослужила начальником библиотеки в воинской части 5570. Сейчас сержант 3-го класса Бутанова служит ответственным исполнителем Центра документационного обеспечения Главного командования Национальной гвардии МВД РК. С удовольствием носит форму и высоко ценит воинскую дисциплину. Ее супруг полковник Арман Каирбельдыевич Бутанов нынче в должности заместителя начальника Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования НГ МВД РК.

– Но мой интерес к медицине так и не прошел. В 2018 году я окончила университет «Туран-Астана» по специальности «психология». Очень люблю читать труды по психологии. Да и в целом чтение для меня – лучший отдых. Недавно прочитала книгу Линси Аддарио «Это моя работа» о женщине-военном корреспонденте в горячих точках, – делится Роза Маратовна. – Люблю спорт, вкусно готовить, проводить ­время с семьей, поболтать с сыном – Амир учится в 10-м классе, занимается спортом, увлечен игрой на гитаре и английским языком.

Вдохновили герои

Служит в рядах Нацгвардии и Жанар Шакаева. Подполковнику Шакаевой удается совмещать два пути: служить Родине и спасать душевное равновесие солдат.

Родители Жанар – Бакиткали Утеуович и Бакитканым Абулгалиевна – считались сельской интеллигенцией. Оба с высшим образованием: отец – филолог, учитель русского языка, мама – учитель биологии. Всю жизнь проработали в школе, глава семейства в свое время занимал должность председателя сельского совета.

Девочка, росшая в такой семье, тоже тяготела к преподаванию. Окончив школу с аттестатом с отличием, поступила на пилотную на тот момент специальность «учитель биологии – педагог-психолог» в Западно-Казахстанский государственный университет имени А. С. Пушкина (сейчас – ЗКУ им. М. Утемисова). И вуз тоже окончила с красным дипломом. А дальше – в Чижинскую среднюю школу, теперь уже психологом. Есть в трудовой книжке девушки и пометка о работе на кафедре зоологии-экологии естественно-географического факультета ЗКГУ, где она преподавала экологию.

Только вот, как оказалось, все это было временно. В глубине души Жанар понимала: ну не зря у нее с детства такая любовь к военной литературе! Ведь запоем читались тома о подвигах и сражениях, о героях тех времен. Подогревал интерес к военной стезе и родной брат Данияр. К тому моменту он уже окончил профильное училище, носил военную форму (чуть позже Данияр станет офицером Нацгвардии).

Желание не осталось без действий: Жанар разослала резюме по воинским частям. И вскоре была призвана на военную службу.

– До 2019 года я служила в воинской части 6655 города Актобе на офицерской должности – психолог полка. Затем была переведена на вышестоящую должность старшего офицера службы психологического обеспечения столичной оперативной бригады. А в 2022 году возглавила эту службу, – рассказывает Жанар.

Девушка с теплотой вспоминает о своих первых учителях на службе: подполковнике запаса Юрии Фомченко, командире актюбинского полка в 2003–2006 годах, первом начальнике воспитательного отдела подполковнике Олеге Маркове.

– Олег Владимирович был очень эрудированным, много читал. Он стал для меня воплощением идеа­ла замполита: умело подбирал ключи к сердцу, поднимал боевой дух, – с ностальгией вспоминает Жанар.

Конечно, не все на службе оказалось так романтично и складно, как виделось в мечтах. Пришлось молодой девушке и немного покочевать по гарнизонам, и пережить разочарование от размера жалования – зарплата служащего проигрывала в сравнении с окладом в университете Уральска.

Отбило ли это охоту служить? Жанар отрицательно качает головой. У подполковника Шакае­вой теперь есть подчиненные в подраз­делениях батальонного звена воинской части 5573, дис­лоцирующейся в столичном мик­рорайоне «Уркер». Их основная задача – помочь военнослужащим-срочникам адаптироваться к условиям воинской службы, поддержать тех, кому непросто привыкнуть к ограничениям армейской службы. А еще в их компетенции – работа с родителями солдат, и тут психологи выступают своего рода медиаторами.

– Тяжело ли работать с людьми в таком формате? Безусловно, все ведь пропускаешь через себя. А потому вне службы с удовольствием переключаюсь на любимые дела – вышиваю, вяжу, хожу в театр, читаю, – делится Жанар.

А еще вместе с детьми, а их трое, подполковник читает «Дәстүрлер сөйлейді», разбирает и объясняет традиции и обычаи предков. В их семье очень бережное отношение к культуре и истории. Жанар признается: одни из самых ценных воспоминаний детства те, когда в гостях у них бывали единственный сын Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы Бакытжан со своей супругой Зейнеп Ахметовой, поэтесса Акуштап Бахтыгереева, композитор Султангали Лукпанов.