По звериным тропам Алтая

Там, где пряный лес

В 1992 году на востоке Казахстана был основан природный резерват. С тех пор в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике (ЗАГПЗ) значительно увеличилась популяция диких, в том числе и редких, животных. Расположен он в приграничной части Казахстанского Алтая, близ Риддера.

Природа здесь просто завораживает. К примеру, лесная тропка берет свое начало от горного перевала и извилистой лентой ведет к скальным выходам. Первый привал экспедиции совсем рядом, под огромной елью. Когда-то тут располагался стан заготовителей кедрового ореха. Здесь появляются виды на изумительный по своей неописуемой красоте горный хребет. А если идти дальше, встречается патриарх местной флоры – сосна сибирская. Ее у нас еще называют кедром. Огромное дерево разменяло шестое столетие. Размеры впечатляют – в окружности более трех метров, и это самое большое хвойное дерево из всех произрастающих в округе.

Тропинка ведет выше, сквозь каменные россыпи в окружении вековых деревьев, все дальше и дальше к вершине. Кругом попадаются следы диких животных. Можно разглядеть, что по тропинке недавно взбирались косули. Есть еще отпечатки копыт лося и марала. По ходу дорожки видно, что ее недавно пересекла группа кабанов.

Через несколько извилин тропки появляется скальная гряда. Она как заключительный кордон, перекрывающий путь, выглядит суровой и неприступной. Впереди отдельно стоит большой камень-монолит – он похож на огромную жабу. Далее есть небольшой проход между скалами. Дополнительное усилие – и мы на вершине. Отсюда открывается панорама горных цепей, красивых речных долин и широких просторов между гор.

Путь, по которому прошла группа туристов и путешественников, с этого места кажется узкой светлой ленточкой. С противоположной стороны возвышаются осыпи округлого белка – так называют снежные верхушки гор, где снег не тает круглый год. Лесная чаща, состоящая в основном из кедра, здесь густая, и вовсе нет альпийской зоны. Тайга заканчивается, и появляются каменистые россыпи.

Внизу так называемые Мясные Вилы – это гора, которая при въезде в резерват казалась внушительной. На карте, выпущенной в 1911 году, эта вершина уже значилась. А название вполне символично. Поговаривают, когда охотники шли сюда за добычей, никогда не возвращались назад с пустыми руками.

Таежная романтика

– Наш заповедник появился вскоре после обретения Казах­станом независимости, – рассказал директор ЗАГПЗ Кайрды Орсаринов. – За это время учеными и сотрудниками проделана большая работа по изучению и сохранению биоресурсов этих мест. Чтобы было понимание в полной мере, чем заповедник располагает сейчас, наверное, надо провести небольшой экс­курс в историю. Сегодня мы с теплотой вспоминаем, с чего начиналась эта заповедная зона. До открытия резервата на этом месте были охотничьи угодья. Тут же выдавали разрешение на вырубку. Тогда даже не учитывали то, что здесь обитают редкие, уникальные виды флоры и фауны, в числе которых и краснокнижные.

На сбор ягод, грибов и орехов приезжали в эти края не только местные. Часто можно было увидеть людей из других районов области. Вредили они природе нещадно. Бывали и пожары. Жители рассказывали, что отдельные не совсем порядочные сборщики шишек применяли массивную технику. Били, например, с разгона трактором по стволу. От этого плоды падали на землю. Таким образом они облегчали себе работу – не надо залезать на деревья. Но после такого варварства хвойное дерево уже было не спасти. Оно засыхало или – в лучшем случае – долго болело.

Дарами природы тут пользовались регулярно, в том числе и промышленной вырубкой леса. В настоящее время за такие вещи могут возбудить уголовное дело. Достижением считается то, что со дня образования ЗАГПЗ не было ни одного масштабного лесного пожара.

По словам Кайрды Орсаринова, территория особо охраняется и малодоступна для широкого круга посетителей. Есть исключительно однодневные экскурсии для туристов. Такие мероприятия осуществляются только в сопровождении работников заповедника. Возможно, из-за этого данное место не очень известно среди тех, кто предпочитает многодневный отдых. Вместе с тем оно пользуется большой популярностью у иностранцев по части научного и экологического туризма.

– Сразу после основания заповедника работать было не так просто, – делится воспоминания­ми инженер по экологичес­кому просвещению Людмила Винокурова. – Время тогда, прямо скажем, было тяжелое. У сотрудников была единственная служебная машина – видавший виды черный УАЗ. Мы его тогда называли «черный бумер». Места в нем было очень мало, поэтому всегда брали только самые необходимые вещи – палатки, спальные мешки и немного еды. Тем не менее такая работа была нам по душе, ведь сопряжена она с таежной романтикой.

Но сейчас все изменилось. Есть хорошее финансирование, выделена техника, даже квадроциклы и снегоходы имеются. Сделан капитальный ремонт админист­ративного здания. Появились орг­техника и офисная мебель. Сотрудники заповедника в полном объеме экипированы форменным обмундированием, оружием и современными средствами связи.

Построены новые и отремонтированы имеющиеся кордоны. Появилась пожарно-химическая станция, которая открылась благодаря помощи ПРООН и Глобального экологического фонда. Станция оборудована современными боксами, есть складские помещения, где располагается противопожарная техника и хранятся специальные средства инвентаря и защиты. Имеется абсолютно новый полностью оснащенный двухквартирный кордон, где размещены инспекторы, научные сотрудники, пожарные, сторожа. Это проект активно поддерживает Правительство Казахстана. Необходимо отметить, что заповедник имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

Человек и зверь

Как рассказала Людмила Винокурова, в то время как в заповеднике делается все возможное, чтобы сберечь и умножить флору и фауну, в соседнем Алтайском крае ситуация совершенно иная. Там отсутствуют природоохранные предприятия. А для диких животных, как известно, не сущест­вует границ. Алтайский край является излюбленным местом охоты не только местных жителей, но и иностранцев.

– Мы пытаемся сохранить и умножить популяцию диких зверей, но, к сожалению, на сопредельной стороне они часто погибают от браконьерских пуль, – отмечает Кайр­ды Орсаринов. – И это печально. Мы даже выходили с предложением к российским чиновникам о создании у них резервата или заказника. Но пока эти переговоры не дали нужного результата.

На территории ЗАГПЗ дикие животные уже привыкли к тому, что их никто не трогает, не отстреливает, поэтому теряют бдительность. Например, медведь, которого мы называем хозяином тайги, частенько появляется у кордонов. Большинство диких зверей чувствуют тут себя комфортно, не боятся людей и подпускают их к себе довольно близко.

Как-то один инспектор увидел, как возле вагончика его небольшая собачка весело играла и резвилась со взрослой росомахой. Как такое возможно? Ведь не поверит никто. Хорошо, что под рукой оказался сотовый телефон, и он запечатлел на камеру этот уникальный случай. Со временем слегка осмелевший зверек стал с любопытством заглядывать в жилище человека и даже метить территорию.

Как-то рысь, перепутав место для своей охоты, пыталась промышлять рядом с вагончиком и едва не задрала дворняжку. Наг­лого хищника пришлось гнать прочь. А еще молодой марал выбежал навстречу группе турис­тов, гулявших по лесу. Он своим грозным видом и копытами предуп­редил непрошеных гостей, что вовсе не обязательно заходить на его законную территорию.

Но самой трогательной во взаимоотношениях человека и диких животных стала судьба двух маленьких медвежат. Они были сильно напуганы. И будто чувствуя, что люди им помогут, подошли близко к кордону. Больше двух суток они просидели на дереве. Можно было предположить, что их мать была застрелена охотниками. Малышей пришлось снять с дерева и накормить. Некоторое время они так и проживали в вагончике вместе с людьми. Поз­же было решено отпустить их в естест­венную среду обитания.

Однако спустя несколько дней медвежата вернулись обратно изголодавшие и похудевшие – пришлось вновь оставить. Только брат с сестрой быстро росли и уже стали представлять опасность для сотрудников заповедника и туристов. Увидев чужих людей, они прятались под контейнером, начинали рычать, вести себя агрессивно. Тогда было решено передать Дашу и Гошу в областной зоопарк.

Богу молятся

Если пройти вглубь заповедника, то за небольшим уступом нашему взору предстает огромная перевернутая пирамида. Она будто бы уперлась своей верхушкой в землю. А сверху получается просторная площадка. Совсем рядом еще один причудливый природный сюрприз. Это продолговатая узкая щель. Она насквозь пересекает каменный массив. Чуть пониже с вершины гряды кажется, что на тебя смотрит огромный кабан. То, что сотворила природа, невозможно перепутать. Тут тебе и характерный пятак, и маленькие глазки, и даже обвисшие уши.

Лиственницы и кедры будто бы прижались к скалам. От этого они выглядят особенно стройными и красивыми. Здесь гряда резко прерывается и открывается широкая долина. По ней протекает небольшая чистая речка. Она со своими притоками с ущелий несет свои воды в большую и шумную реку Черная Уба. Слева от этой реки расположилась сопка, покрытая густым реликтовым лесом. Отсюда и название – Шапка Мономаха. Ее когда-то миновали безжалостные пожары. Поэтому в первозданном виде сохранились чистые кедровые насаждения. Через дорогу просматривается урочище Крутьма. Солидная гора также полностью покрыта кедром. Этот участок заповедника имеет статус генетического резервата.

Есть одно поверье, которое гласит, мол, в еловом лесу работают, в березовом – веселятся, а в кедровом – богу молятся. В кед­ровнике царят особый дух, какое-то другое настроение. Так и хочется подойти и послушать звон могучего дерева. А еще говорят, что кедры заряжают человека хорошей энергией и забирают из его души весь негатив.

В заповеднике находятся огромные скальные останцы. Их здесь называют Каменной сказкой. Это удивительное место является объек­том паломничества буддис­тов, которые приезжают сюда, чтобы поклониться этим каменным исполинам. Тут они молятся, совершают свои религиозные обряды. Для обычных путешественников побывать в Каменной сказке – это возможность посмотреть на невероятные результаты природных процессов и времени.

Дальше, в горы

Есть в резервате неприметная лиственница. Она растет у самого края обрыва и играет важную роль в жизни лесных обитателей, поскольку это такой почтовый ящик для информации, которую оставляют здесь медведи. Если приглядеться к стволу дерева, можно увидеть следы когтей и зубов, шерстинки с пышной медвежьей шкуры, зацепившиеся за кору. Так косолапые оставляют свои метки и запах. А другие звери уже знают, кто здесь хозяин и чья это территория.

Дальше уже густая, самая нас­тоящая тайга. Здесь располагается старый деревянный триангуляционный знак. Он был установлен еще в 1942 году. Нехитрое сооружение высотой около пяти метров построено из лиственницы. Время и погодные условия сделали свое дело: столбики обветшали и местами обрушились. Но еще видны таблички. Огромные кованые гвозди прочно засели в древесине, они-то и не дают конструкции развалиться.

Мощь и красоту Западного Алтая во всей красе можно лице­зреть на просторной площадке, которая находится на возвышенности. Отчетливо видны долины двух широких рек – Белой и Черной Убы. Их притоки берут свое начало в многочисленных горных урочищах.

В стороне от них растянулся Коксуйский хребет. Аккурат по нему проходит государственная граница между Казахстаном и Россией. Также отсюда хорошо виден участок большого ветровала. Между двумя массивными хребтами открываются виды на самое большое в Западном Алтае высокогорное болото под названием Гульбище. А Ивановский хребет так и сверкает снежными белыми пятнами. И до самого горизонта только горы.