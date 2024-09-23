Победителей чемпионата Казахстана по теннису наградили в Астане

Фото: Федерация тенниса Казахстана

По данным Федерации тенниса Казахстана, у мужчин в финале сошлись Григорий Ломакин и Ильяс Маратулы. В двух сетах победа досталась представителю темиртауской школы тенниса Ломакину - 7:6 (7:0), 6:1. Бронзовым призером чемпионата стал Виталий Зацепин.

У женщин золото чемпионата Казахстана выиграла Сандугаш Кенжибаева, которая в финале разгромила Альбину Какенову со счетом 6:1, 6:1. Бронза на счету у Асылжан Арыстанбековой.

Призовые места в парном разряде были разыграны следующим образом:

Мужчины:

1 место - Григорий Ломакин / Виталий Зацепин;

2 место - Ильяс Маратулы / Ерасыл Ердильда;

3 место - Данир Калдыбеков / Ерасыл Мурат.

Женщины:

1 место - Асылжан Арыстанбекова / Мария Синицына;

2 место - Аружан Сагандыкова / Сандугаш Кенжибаева;

3 место - Ариана Гогулина / Альбина Какенова.

Также ранее стало известно, что казахстанец Бейбит Жукаев (197 АТР) успешно стартовал в отборе турнира категории АТР 250 в китайском Ченду.