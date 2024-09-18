Бейбит Жукаев вышел в финал квалификации теннисного турнира АТР 250

Теннис , Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В первом раунде квалификации он обыграл испанца Моро Каньяса

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Бейбит Жукаев (197 АТР)  успешно стартовал в отборе турнира категории АТР 250 в китайском Ченду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Казахстанец в первом раунде квалификации обыграл испанца Моро Каньяса (153 АТР) со счетом 7:6 (7:5), 6:4. За один час и 40 минут Бейбит 15 раз подал навылет и реализовал один брейк из четырех.

За выход в основную сетку турнира Жукаеву предстоит сыграть против аргентинца Аугустина Гомеса (174 АТР).

Также ранее стал известен список топ-игроков первого турнира ATP 250 в Алматы, который пройдёт с 13 по 20 октября. 

#турнир #теннис #Бейбит Жукаев #АТР 250

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