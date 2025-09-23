С 24 по 28 сентября в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, пройдет II этап республиканского турнира Chempiondar Ligalary, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны в греко-римской борьбе, вольной борьбе, дзюдо и казахской борьбе.

Цель турнира – способствовать тому, чтобы молодежь росла здоровыми и сильными гражданами, популяризировать национальные ценности, развивать массовый и детский спорт.

Любителей спорта приглашают стать свидетелями ярких и напряженных поединков.