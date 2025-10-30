«Победителей видно на старте»: казахстанский фильм вошел в программу кинофестиваля в Эстонии

Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая решает вступить в команду по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость и вырваться из семейного хаоса

Фото: Минкультуры

Дебютный фильм режиссёра Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте» вошёл в конкурсную программу престижного Таллиннского международного кинофестиваля «Чёрные ночи» (Tallinn Black Nights Film Festival, PÖFF), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Картина создана при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино, в международном сотрудничестве с Францией, Нидерландами, Литвой и Швецией, а также при поддержке Королевства Саудовской Аравии.

Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая решает вступить в команду по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость и вырваться из семейного хаоса. Однако на финишной прямой ей предстоит сделать выбор, который изменит её жизнь.

Главные роли исполнили Тамирис Жангазинова (Мила), литовский актёр Валентин Новопольский, Асель Калиева и Медина Сагиндыкова.

Съёмки ленты проходили в Алматы и Алматинской области в августе–сентябре 2024 года. Постпродакшн завершился летом 2025 года параллельно во Франции, Нидерландах и Швеции.

Мировая премьера «Победителей видно на старте» состоялась в августе 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно – одном из самых престижных киносмотров Европы. После этого фильм был представлен на Пусанском международном кинофестивале в Южной Корее.

Балтийская премьера картины состоится 19 ноября на Таллиннском международном кинофестивале «Чёрные ночи» (PÖFF), входящем в официальный список фестивалей класса «A» Международной федерации кинопродюсеров (FIAPF).

