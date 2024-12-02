Победители международных научных конкурсов смогут получить грант без ЕНТ – депутат

Следующим шагом, как обещает мажилисмен Асхат Аймагамбетов, будет внесение нормы о выплате победителям денежных призов до 5 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/aimagambetov

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о поправке для включения победителей международных научных конкурсов в список обладателей образовательных грантов, передает Kazpravda.kz

По его информации, поправка прошла частично. Правительство дало положительное заключение, и на рабочей группе по законопроекту в Мажилисе депутаты проголосовали за нее.

«Теперь и победители международных научных конкурсов смогут получить грант без ЕНТ на поступление в любой вуз страны. Следующим нашим шагом обеспечить справедливость будет внесение нормы и на них распространить еще и выплату денежных призов до 5 миллионов тенге. Это тоже будем решать», – заверил Аймагамбетов.

По его словам, государство уже многое делает для поддержки одаренных детей с 2019 года, и все эти вопросы решаются благодаря личной позиции и поддержке президента.