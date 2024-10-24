Победители республиканского конкурса «Лучший педагог» получили призы

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

 64 победителя конкурса «Лучший педагог» получили по 1000 МРП

Фото: Минпросвещения

В преддверии Дня Республики в Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший педагог-2024», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В этом году в конкурсе участвовало 1750 учителей школ и колледжей, из которых 64 стали лучшими в своей профессии. 

Главный педагог страны в торжественной обстановке поздравил своих коллег и отметил особую роль учителя в современном обществе. По его словам, ежегодно наши педагоги показывают высокие достижения на международной арене. Как пример, в этом году нашими школьниками завоеваны 26 медалей на самых престижных всемирных предметных олимпиадах, из которых 2 – золотые. 

«Государство оказывает колоссальную поддержку, уважение и доверие всему педагогическому сообществу. Накануне еще двое наших педагогов удостоились звания «Қазақстанның Еңбек ері», а сегодня мы собрались, чтобы чествовать лучших педагогов страны. Все эти награды свидетельствует о том, что честный труд педагогов, вносящих неоценимый вклад в благосостояние страны, формирование человеческого капитала и воспитание подрастающего поколения, по достоинству оценен государством и свидетельствует о новом этапе в повышении статуса педагога. И мы должны стать достойным продолжением великих казахских просветителей» — сказал Гани Бейсембаев. 

Победители получили свидетельство «Лучший педагог», нагрудный знак «Лучший педагог» и денежное вознаграждение в размере 1000 МРП (более 3,6 млн тенге). 

Также на торжественном мероприятии в День Республики ряд заслуженных работников системы просвещения получили государственные и ведомственные награды.

#конкурс #педагог #Минпросвещения

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