Особое внимание авторы уделили не только одежде, но и аксессуарам

Фото: НОК

Историческое золото фигуриста Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании сопровождалось небывалым вниманием мировой прессы к его внешнему облику, сообщает Kazpravda.kz

Образ лидера сборной Казахстана по фигурному катанию Михаила Шайдорова для выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане был разработан в рамках творческой коллаборации. Авторами костюма выступили финалистка конкурса Next Designer Award – Empowered by Visa Акмарал Жараскызы и известный казахстанский дизайнер Сакен Жаксабаев.

Творческая работа, объединила опыт и свежий взгляд автора, удостоенного признания на платформе для молодых талантов.

«Сегодня хочу рассказать о своем новом костюме для произвольной программы под композицию Confessa и саундтрек к фильму «Пятый элемент». Я выступал в нем всего один раз – на финале Гран-при. Ранее я выходил в нем лишь один раз, на финале Гран-при. Основной концепт – сочетание темно-синего и ярко-синего цветов, передающее атмосферу Вселенной. Дизайн кажется минималистичным, но стразы и камни ручной работы здесь не просто для блеска. Они символизируют магические камни из фильма, делая образ завершенным и по-настоящему космическим», – рассказал олимпийский чемпион.

Кроме того, дизайн другого костюма для его короткой программы в эстетике фильма «Дюна» привлек внимание мировых экспертов: редакция Vogue Italia включила его в список самых стильных образов Олимпиады-2026».

Помимо Шайдорова, в обзор вошли костюмы других фигуристов: Ильи Малинина (США, короткая программа), Петра Гуменника (Россия, короткая программа), дуэта Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США, произвольный танец), Стивена Гоголева (Канада, короткая программа), Лары Наки Гутманн (Италия, короткая программа) и пары Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция, ритм-танец).

Напомним, Михаил Шайдоров показал исторический результат, завоевав золотую медаль в мужском одиночном катании.

Позже Глава государства поздравил фигуриста с золотой медалью Олимпиады.