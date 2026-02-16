Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова

Олимпиада
194
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание авторы уделили не только одежде, но и аксессуарам

Фото: НОК

Историческое золото фигуриста Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании сопровождалось небывалым вниманием мировой прессы к его внешнему облику, сообщает Kazpravda.kz 

Образ лидера сборной Казахстана по фигурному катанию Михаила Шайдорова для выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане был разработан в рамках творческой коллаборации. Авторами костюма выступили финалистка конкурса Next Designer Award – Empowered by Visa Акмарал Жараскызы и известный казахстанский дизайнер Сакен Жаксабаев.

Творческая работа, объединила опыт и свежий взгляд автора, удостоенного признания на платформе для молодых талантов. 

«Сегодня хочу рассказать о своем новом костюме для произвольной программы под композицию Confessa и саундтрек к фильму «Пятый элемент». Я выступал в нем всего один раз – на финале Гран-при. Ранее я выходил в нем лишь один раз, на финале Гран-при. Основной концепт – сочетание темно-синего и ярко-синего цветов, передающее атмосферу Вселенной. Дизайн кажется минималистичным, но стразы и камни ручной работы здесь не просто для блеска. Они символизируют магические камни из фильма, делая образ завершенным и по-настоящему космическим», – рассказал олимпийский чемпион.

Кроме того, дизайн другого костюма для его короткой программы в эстетике фильма «Дюна» привлек внимание мировых экспертов: редакция Vogue Italia включила его в список самых стильных образов Олимпиады-2026».

Помимо Шайдорова, в обзор вошли костюмы других фигуристов: Ильи Малинина (США, короткая программа), Петра Гуменника (Россия, короткая программа), дуэта Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США, произвольный танец), Стивена Гоголева (Канада, короткая программа), Лары Наки Гутманн (Италия, короткая программа) и пары Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция, ритм-танец).

Напомним, Михаил Шайдоров показал исторический результат, завоевав золотую медаль в мужском одиночном катании.

Позже Глава государства поздравил фигуриста с золотой медалью Олимпиады.

 

#олимпиада #чемпион #фигурное катание #Михаил Шайдоров

Популярное

Все
У православных христиан началась Масленица
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Британия запретит соцсети подросткам
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Ша…
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после…
Секунды надежды
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному кат…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]