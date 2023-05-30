Причины неконкурентоспособности Казахстана на авиарынке назвал глава МИИР

В ходе заседания Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев озвучил основные направления развития гражданской авиации в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы МИИР РК

По его словам, дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость – основные факторы, тормозящие развитие гражданской авиации. Поэтому, аэропорты Казахстана не так привлекательны для обслуживания транзитных компаний, как аэропорты соседних стран.

«Из-за нестабильной ситуации на рынке авиатоплива компании не могут удовлетворить растущую потребность в открытии новых международных рейсов. Производственная мощность отечественных НПЗ не покрывает потребность в авиатопливе, им приходится импортировать топливо из Российской Федерации», – сказал он.

Так, в 2022 году производство авитоплива составило 648 тыс. тонн, потребление – 806 тыс. тонн. Дефицит сложился на уровне 24%. Импорт из РФ составил 158 тыс. тонн.

По прогнозу МИИР, для системного решения данной проблемы необходимо довести ежегодный объем производства авиатоплива до 1 млн тонн в год.