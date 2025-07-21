Почему мы перестали читать длинные тексты

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Венера Баталова

или как соцсети изменили нашу жизнь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждое утро мы берем в руки телефон раньше, чем чашку кофе. Первое движение пальца — в сторону иконки Instagram, TikTok или Telegram. Мы лайкаем, комментируем, даже не замечая, что уже не просто потребляем информацию — мы живем в ней. Соцсети незаметно меняют не только то, что мы видим, но и то, как мы думаем, как говорим и даже как чувствуем себя. Мы адаптируемся к виртуальной среде, как когда-то — к городскому шуму или электричеству.

Человеческий язык всегда был живым, но соцсети ускорили его эволюцию до безумия. Где еще несколько лет назад были полные предложения, сегодня — «крч», «жиза» и поток гифок. Мы заменили эмоции на эмодзи, сарказм — на стикеры, а сложные мысли — на сторис длиной в 15 секунд. Ирония стала универсальным щитом, а мем — новым способом вести диалог.

С одной стороны, это весело. С другой — все труднее выстраивать глубокие, осмысленные разговоры. Даже в личных сообщениях мы отвечаем не словами, а реакциями. Мы говорим все короче — и иногда перестаем слышать себя по-настоящему.

Соцсети приучили нас к постоянной смене кадров. Видео длится 30 секунд, текст — не больше двух абзацев. Думать долго стало непривычно, читать вдумчиво — утомительно. Мозг учится быть «в тонусе» — реагировать быстро, но поверхностно. Мы не читаем, мы «сканируем».

И самое интересное: наш внутренний монолог меняется. Мы начинаем думать «постами» — короткими мыслями, будто пишем их для кого-то. Мы монтируем реальность на ходу — мысленно добавляя подписи, эффекты, музыку.

Одна из самых тихих, но сильных трансформаций — это то, как соцсети влияют на то, как мы оцениваем себя. Мы сравниваем: чужой отпуск со своим, чужое тело — с нашим утром после бессонной ночи, чужие «успехи» — с нашими буднями.

Парадокс в том, что мы сравниваем свою реальность — с чужой витриной. А потом искренне недоумеваем, почему тревожность растет, а уверенность падает. Картинка в соцсетях редко имеет отношение к настоящей жизни, но наше восприятие не может их различить. Мы привыкли к фильтрам и чувствуем себя гораздо хуже без них.

Соцсети — это инструмент. И как любой инструмент, они могут как строить, так и ломать. Мы не обязаны удаляться из цифрового мира, чтобы сохранять осознанность. Но мы можем вести живые разговоры и давать себе паузу на размышление, делать «цифровой детокс» хотя бы на один вечер в неделю, учиться читать длинные тексты, а не только заголовки, не превращать каждый момент в «контент», разговаривать с собой — без фильтров и оценок.

Мир изменился, и мы вместе с ним. Но, пожалуй, сегодня — как никогда — важно напомнить себе: лайки не заменят признания, сторис не заменят памяти, а настоящая жизнь — всегда длиннее, глубже и интереснее любой ленты.

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#соцсети #книги #жизнь

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